محمود كارم: أبو الغيط ترك بصمة لا تمحى في سجل العمل العربي المشترك

قال السفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن جامعة الدول العربية تودّع اليوم قامة عربية رفيعة ورجل دولة من طراز خاص، هو الأمين العام أحمد أبو الغيط، الذي أدّى الأمانة بجدارة واقتدار، وسخّر خبرته الطويلة ورؤيته العميقة لخدمة العمل العربي المشترك.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها السفير محمود كارم بمقر جامعة الدول العربية، في مناسبة توديع الأمين العام أحمد أبو الغيط بعد إتمامه مهمته في قيادة الجامعة، حيث أكد أن هذه اللحظة تحمل مشاعر إنسانية ووطنية صادقة، تعكس التقدير العميق لمسيرة حافلة بالعطاء والعمل الدبلوماسي العربي والإقليمي.

وأشار رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن الأمين العام الراحل عن منصبه ترك بصمة واضحة لا تُمحى في سجل العمل الدبلوماسي العربي، مؤكدًا أن المسؤولية حين تُحمل بإخلاص تصبح رسالة، وحين تُؤدّى بحكمة تُخلَّد أثرًا، وهو ما جسّده أحمد أبو الغيط خلال سنوات توليه المنصب.

وأوضح السفير محمود كارم، أن الأمين العام تصدّى للملفات المعقدة بروح المسؤولية، واتخذ مواقف حافظت على دور جامعة الدول العربية ومكانتها، وأسهمت في إعادة حضورها الفاعل في قضايا الأمة، مشيرًا إلى أنه كان صوتًا عربيًا عقلانيًا ثابتًا، دعا إلى الحكمة وحفظ توازن المواقف، وعمل بلا كلل من أجل تعزيز التضامن العربي في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متزايدة وأزمات متشابكة.

وأضاف أن ما تحقق خلال فترة ولايته لم يكن مجرد أداء للواجب الوظيفي، بل كان انعكاسًا لإيمان راسخ بضرورة حماية النظام العربي، وتفعيل الدبلوماسية الجماعية، والبحث عن حلول سياسية للأزمات بدل الانزلاق نحو الصراعات، لافتًا إلى حرصه الدائم على الدفاع عن القضايا العربية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي لم تغب يومًا عن خطابه أو جهوده.

وأكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن توديع الأمين العام اليوم هو تعبير عن بالغ التقدير لما بذله من جهود مخلصة، وامتنان لما قدّمه من عطاء صادق لمسيرة العمل العربي المشترك، واعتزاز بما تركه من أثر سيظل حاضرًا في وجدان الجامعة وتاريخها.

وفي ختام كلمته، توجّه السفير محمود كارم بالدعاء للأمين العام أحمد أبو الغيط بدوام الصحة والعطاء، متمنيًا له التوفيق في قادم الأيام، وأن يجعل الله ما قدّمه للأمة العربية في ميزان حسناته، مؤكدًا أن مسيرته ستظل نموذجًا يُحتذى في الإخلاص وتحمل المسؤولية والعمل العام.