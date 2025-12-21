مجلس الشيوخ يتلقى إخطارًا بتشكيل الهيئات البرلمانية للأحزاب

أعلن المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ ، تلقيه إخطارات رسمية من عدد من الأحزاب السياسية بشأن اختيار ممثليها وهيئاتها البرلمانية داخل المجلس، وذلك خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.

وأوضح رئيس مجلس الشيوخ أنه تلقى إخطارًا يفيد باختيار النائب إيهاب وهبة رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، والنائب كريم سالم نائبًا له.

كما أعلن تلقيه إخطارًا آخر باختيار النائب إسماعيل الشرقاوي رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ، والنائب محمد جامع نائبًا له.

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس المجلس اختيار النائب ياسر قورة نائبًا لرئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وكذلك اختيار أسامة إسماعيل نائبًا لرئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية.