رئيس الشيوخ يدلي بصوته في انتخابات النواب: ندعم المسار الديمقراطي

أدلى المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ، صباح اليوم ، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة محمد أمين الراعي بالمعادي.

و دعا المستشار " فريد" جموع المصريين إلى المشاركة بكثافة في انتخابات مجلس النواب، مشيراً إلى أن المشاركة الفاعلة تسهم في تعزيز استقرار البلاد ودعم مؤسساتها الدستورية.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ ثقته فى وعى المواطنين بأهمية الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية كحق دستوري ينبغي على الجميع ممارسته، لما يمثله من دور أساسي في دعم المسار الديمقراطي.

كما وجه المستشار "فريد" الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، على دورها في الإشراف على تنظيم العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها.