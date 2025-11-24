قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
استمرار توافد الناخبين على لجان السيدة زينب في انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025 | استعدادات قصوى ودعم طبي للناخبين أمام لجان قصر الدوبارة .. صور
أخبار البلد

إقبال متزايد من الناخبين على مدرسة قصر الدوبارة بالقصر العيني

الناخبين
الناخبين
احمد قطب   -  
كريم عاطف   -  
رنا أشرف   -  
إسلام مقلد   -  
تصور ابراهيم قنديل

شهدت اللجان الانتخابية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين توافدًا ملحوظًا للناخبين، خاصة من كبار السن، الذين حرصوا على الحضور قبل فتح باب التصويت، مع انطلاق أول أيام المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل مصر.

وتجمّع الناخبون أمام مقار اللجان وبالخص لجنة قصر الدوبارة الرسمية لغات، حاملين بطاقاتهم ومستعدين للإدلاء بأصواتهم فور بدء عملية التصويت في التاسعة صباحًا، وسط استعدادات مكثفة من الجهات التنظيمية لتسهيل دخول الناخبين وضمان سير العملية الانتخابية بانضباط.

وانتشرت قوات التأمين في محيط اللجان لتنظيم حركة الدخول والخروج، فيما وفرت سيارات الإسعاف والفرق الطبية خدماتها تحسبًا لأي طارئ، كما أتمت اللجان تجهيزاتها النهائية لمتابعة يوم التصويت، وسط التزام كامل بالإرشادات التنظيمية.

‎وانطلق في التاسعة صباح اليوم الاثنين تصويت الناخبين في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل مصر، حيث يتوجّه الناخبون في 13 محافظة إلى صناديق الاقتراع على مدار يومي 24 و25 نوفمبر الجاري للإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس النواب بالفصل التشريعي الثالث.

‎وبحسب الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، فمن المقرر إعلان النتيجة الرسمية يوم 2 ديسمبر المقبل، فيما تُجرى جولة الإعادة – إذا استدعت الحاجة – في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر، على أن تعلن نتيجة الإعادة يوم 25 ديسمبر.

