بلطجة بالسلاح الأبيض في قلب بنها| تشويه شاب داخل محل ملابس وصراخ أم: "مش هسيب حق ابني"
بعد إخلاء سبيله ..إبراهيم سعيد من مدرجات التتش لـ برش القسم | القصة الكاملة
نواب الشيوخ يرحبون بتغليظ عقوبات سرقة الكهرباء.. ومطالب بتقنيات حديثة لكشفها
ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش الحديث عن وجوه الإعجاز في خلق الضفادع.. اليوم
قرار وزاري .. حركة تنقلات وتكليفات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن
طرد وهدف قاتل وتدخل الـ var.. لقطات مثيرة بلقاء الزمالك والحرس
المحافظات تشن حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق وحماية المواطنين.. تفاصيل
الرئيس السيسي يوجه بزيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض أعباء الدين
محمد صلاح في أحدث ظهور من مران المنتخب.. شاهد
وفاة الشيخ عبدالسلام أبو سليمان البياضي أحد أعمدة القضاء العرفي بالإسماعيلية وسيناء
آخر الأوضاع بالقطاع| تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة.. اقتحام المئات للمسجد الأقصى
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

رئيس الوزراء الأسترالي يعلن إجراء مراجعة شاملة لأداء أجهزة الاستخبارات

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز
أ ش أ

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إجراء مراجعة شاملة لأداء أجهزة الاستخبارات وإنفاذ القانون في أعقاب الهجوم الذي وقع في شاطئ بوندي بمدينة سيدني الأسبوع الماضي.


وفي بيان له، قال ألبانيز إن أجهزة الاستخبارات وإنفاذ القانون الفيدرالية الأسترالية ستخضع لمراجعة شاملة لتقييم مدى امتلاكها للصلاحيات والإجراءات المناسبة في أعقاب هجوم بوندي، موضحا أن المراجعة ستُستكمل في أبريل المقبل وتُنشر، بحسب هيئة البث الأسترالية /إيه بي سي/.


وأضاف: "إن الفظائع التي استلهمها تنظيم داعش يوم الأحد الماضي تؤكد التغير السريع في البيئة الأمنية في بلادنا. يجب أن تكون أجهزتنا الأمنية في أفضل وضع للاستجابة".


وسيقود، دينيس ريتشاردسون، المدير العام السابق لمنظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية، التحقيق فيما إذا كانت هذه الأجهزة تمتلك الصلاحيات والإجراءات المناسبة لحماية المواطنين الأستراليين.


ويأتي الإعلان عن المراجعة بعد اجتماع لجنة الأمن القومي الأسترالية في كانبرا اليوم الأحد.


وبعد مرور أسبوع على وقوع إطلاق نار شاطئ "بوندي" بمدينة "سيدني" الأسترالية، يستعد الأستراليون اليوم /الأحد/ لإشعال الشموع والوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا الهجوم.


وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) أنه في تمام الساعة (6:47) من مساء اليوم بالتوقيت المحلي للبلاد، سيقف الأستراليون دقيقة صمت ويشعلون الشموع إحياءً لذكرى 15 شخصا لقوا مصرعهم جراء إطلاق النار الذي وقع خلال احتفال كان مقاما على شاطىء "بوندي" بمناسبة عيد "الحانوكا" اليهودي.

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

العرافة

اتنبأت بكورونا.. نبوءات صادمة للعرافة بابا فانجا لعام 2026

الأهلي

عرض قطري كبير لجراديشار.. واللاعب يشترط 1.5 مليون دولار للرحيل عن الأهلي

صورة أرشيفية

حزن وألم في سوهاج .. تشييع جثمان الطفلة «آية» بعد وفاتها بتسمم غذائي

السيارة عقب الحادث

السائق تفحّم .. سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا واشتعال النيران بها | شاهد

الاهلي

خالد طلعت يكشف مفاجأة: الأهلي الوحيد في مصر الذي حقق 5 بطولات في موسم واحد

أحمد حمدي

الزمالك منفتح على بيع أحمد حمدي في يناير حال وجود عرض مناسب

شوبير

شوبير: تجربة كوكا في البرتغال قد لا تكون ناجحة

إلهام شاهين تجمع بين الأناقة والبساطة في إطلالتها بالمؤتمر الدولي للتميز.. صور

لهام شاهين من تكريمها في المؤتمر الدولي للتميز الريادي و قادة العرب
الكشف الطبي على 450 مريضا في قافلة بكفر صقر بالشرقية

قافلة طبية
أورمان الشرقية تطلق حملة "ستر ودفا وإطعام" لدعم الأسر الأولى بالرعاية

اورمان الشرقية
أسما شريف منير تخطف الأنظار بالحجاب والاحتشام

اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام
إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

