رئيس مجلس الشيوخ يتلقى رسالة من حنفي جبالي بشأن عدد من مشروعات القوانين | تفاصيل

تلقى المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ رسالة من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بشأن:
1 ــ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
رئيس المجلس:
وأحيل إلى لجنة الشباب والرياضة
2 ــ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم (87) لسنة 2015.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة
3 ــ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019 و أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى
4 ــ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم (196) لسنة 2008.
وأحيل إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار
5 ــ مشروع قانون بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
و أحيل إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار