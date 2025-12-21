رئيس مجلس الشيوخ يتلقى رسالة من حنفي جبالي بشأن عدد من مشروعات القوانين | تفاصيل

تلقى المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ رسالة من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بشأن:

1 ــ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

رئيس المجلس:

وأحيل إلى لجنة الشباب والرياضة

2 ــ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم (87) لسنة 2015.

وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة

3 ــ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019 و أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى

4 ــ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم (196) لسنة 2008.

وأحيل إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار

5 ــ مشروع قانون بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

و أحيل إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار