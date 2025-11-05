قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البابا لاون يدعو للصلاة لأجل من يُصارعون اليأس
محمد صلاح: يجب أن يرتقى خوان بيزيرا من مرحلة الشباب وغيابه لن يؤثر عن الزمالك
موعد مباراة برشلونة وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
الرئيس القرغيزي: أتابع إنجازات وخطة مصر 2030 خاصة في القطاع الاقتصادي
وصمة عار.. أول تعليق من بن غفير على فوز ممداني بمنصب عمدة نيويورك
محمد صلاح: أبناء الزمالك حل لأزمة النادي .. لكن الإدارة تخشى السوشيال ميديا
لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره من الجمهورية القيرغيزية
الرئيس القرغيزي: نولي اهتمامًا خاصًا بجذب الاستثمارات في عدة قطاعات
تاريخ مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري
دورات تدريبية للكوادر الأمنية "الأفريقية - الكومنولث" بأكاديمية الشرطة.. صور
وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية مع نظيره القيرغيزي
سبق اتخاذ الإجراءات.. مصدر أمنى: الصور والفيديوهات المتداولة لممارسات سلبية لبعض رجال الشرطة قديمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزارة التربية والتعليم تطلق فعاليات المرحلة الأولى من دوري مدارس مصر|صور

دوري مدارس مصر
دوري مدارس مصر
ياسمين بدوي

انطلقت فعاليات المرحلة الأولى من دوري مدارس مصر (دوري الفصول) بجميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بالنشاط الرياضي داخل المدارس، ودعم واكتشاف المواهب الرياضية بين الطلاب.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الدوري يُقام تحت إشراف الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بالوزارة بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للرياضة المدرسية وشركة استادات في الألعاب التالية: كرة القدم (المرحلة الثانوية بنين) مواليد ٢٠٠٧ كحد أقصى، وكرة القدم (المرحلة الإعدادية بنين - بنات) مواليد ٢٠١٠ كحد أقصى، وكرة السلة ٣×٣ (المرحلة الإعدادية بنين - بنات) مواليد ٢٠١٠ كحد أقصى.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن المرحلة الأولى (دوري الفصول) تهدف إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية داخل المدارس، وغرس روح الانتماء والولاء للمدرسة، وتعزيز روح المنافسة الشريفة بين الطلاب، من خلال مشاركة جميع الفصول الدراسية في كل مدرسة.

كما أشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن انطلاق الدوري شهد إقبالًا كبيرًا من الطلاب والطالبات ومشاركة فعالة في جميع المدارس بمختلف أنواع التعليم، وسط أجواء من الحماس والتشجيع وروح الفريق الواحد، مما يعكس نجاح الدوري.

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن دوري مدارس مصر يُعد أحد أكبر المشروعات القومية التي تستهدف بناء الشخصية المصرية المتكاملة من خلال دمج الأنشطة الرياضية في منظومة التعليم، بما يسهم في ترسيخ قيم الانضباط، والعمل الجماعي، والقيادة، والإصرار على النجاح بين الطلاب.

كما يمثل الدوري ترجمة عملية لرؤية الدولة في بناء الإنسان المصري، حيث يُعد النشاط الرياضي جزءًا لا يتجزأ من العملية التربوية الشاملة، يسهم في تنمية القدرات البدنية والذهنية للطلاب، ويعزز القيم الإيجابية التي تخلق جيلًا قادرًا على تحمل المسؤولية والمنافسة محليًا ودوليًا.

دوري مدارس مص مدارس مصر مدارس المديريات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

حالة الطقس

الطقس: أمطار رعدية على هذه المناطق.. وتحذير من شبورة كثيفة ورمال مثارة صباحا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

قافلة طبية

فحص 974 مواطنا ضمن قافلة طبية بالمنيا

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يستقبل رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.. صور

قافلة طبية

محافظ الشرقية يستجيب لسيدة طلبت إجراء جراحة عاجلة لطفلها

بالصور

تويوتا تعيد سيارتها الشهيرة إلى الحياة بعد عقود من توقف إنتاجها

تويوتا سايون
تويوتا سايون
تويوتا سايون

محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي في القنايات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بيجو تتجه إلى تغيير شكل عجلات السيارات باختراع جديد

سيارة بيجو
سيارة بيجو
سيارة بيجو

آودي تنافس مايباخ بسيارة Q9 horch الجديدة

آودي
آودي
آودي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد