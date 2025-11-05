وزارة التربية والتعليم تطلق فعاليات المرحلة الأولى من دوري مدارس مصر|صور

انطلقت فعاليات المرحلة الأولى من دوري مدارس مصر (دوري الفصول) بجميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بالنشاط الرياضي داخل المدارس، ودعم واكتشاف المواهب الرياضية بين الطلاب.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الدوري يُقام تحت إشراف الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بالوزارة بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للرياضة المدرسية وشركة استادات في الألعاب التالية: كرة القدم (المرحلة الثانوية بنين) مواليد ٢٠٠٧ كحد أقصى، وكرة القدم (المرحلة الإعدادية بنين - بنات) مواليد ٢٠١٠ كحد أقصى، وكرة السلة ٣×٣ (المرحلة الإعدادية بنين - بنات) مواليد ٢٠١٠ كحد أقصى.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن المرحلة الأولى (دوري الفصول) تهدف إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية داخل المدارس، وغرس روح الانتماء والولاء للمدرسة، وتعزيز روح المنافسة الشريفة بين الطلاب، من خلال مشاركة جميع الفصول الدراسية في كل مدرسة.

كما أشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن انطلاق الدوري شهد إقبالًا كبيرًا من الطلاب والطالبات ومشاركة فعالة في جميع المدارس بمختلف أنواع التعليم، وسط أجواء من الحماس والتشجيع وروح الفريق الواحد، مما يعكس نجاح الدوري.

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن دوري مدارس مصر يُعد أحد أكبر المشروعات القومية التي تستهدف بناء الشخصية المصرية المتكاملة من خلال دمج الأنشطة الرياضية في منظومة التعليم، بما يسهم في ترسيخ قيم الانضباط، والعمل الجماعي، والقيادة، والإصرار على النجاح بين الطلاب.

كما يمثل الدوري ترجمة عملية لرؤية الدولة في بناء الإنسان المصري، حيث يُعد النشاط الرياضي جزءًا لا يتجزأ من العملية التربوية الشاملة، يسهم في تنمية القدرات البدنية والذهنية للطلاب، ويعزز القيم الإيجابية التي تخلق جيلًا قادرًا على تحمل المسؤولية والمنافسة محليًا ودوليًا.