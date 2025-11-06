قرار عاجل من التعليم بمناسبة احتفالات أعياد الطفولة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا عاجلا بمناسبة انطلاق احتفالات أعياد الطفولة بجميع محافظات الجمهورية 

حيث قررت الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية (ادارة التربية المسرحية)  اطلاق احتفالات أعياد الطفولة بجميع محافظات الجمهورية وجميع مديريات التربية والتعليم خلال شهر نوفمبر الجاري.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية برعاية الطفولة وتنمية قدراتها الإبداعية، وحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على غرس قيم الانتماء والمواطنة في نفوس أبنائنا منذ الصغر، ووفقا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإشراف الدكتورة إيمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، ومتابعة أمين الدسوقى مدير عام  الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية، وتنفيذ إدارة التربية المسرحية بالوزارة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تأتي احتفالات أعياد الطفولة ضمن خطة الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية للعام الدراسي 2025 / 2026، وتُنفَّذ تحت إشراف الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، بهدف إبراز طاقات التلاميذ الفنية والإبداعية من خلال العروض المسرحية، والفقرات الغنائية والاستعراضية، والأعمال التي تعبّر عن روح الطفولة المصرية .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن احتفالات أعياد الطفولة هذا العام تقام تحت شعار "طفولة تبني الوطن... وإبداع يصنع المستقبل"

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تتنوع فعاليات احتفالات أعياد الطفولة في المدارس، بمشاركة متميزة من تلاميذ مختلف المراحل التعليمية، وبجهود متكاملة من موجهي ومشرفي التربية المسرحية في جميع المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم أعياد الطفولة احتفالات أعياد الطفولة

