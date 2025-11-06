التعليم ترصد شكاوى واستفسارات المعلمين عبر QR كود وتؤكد حرصها على التواصل الفعّال معهم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في إطار حرصها على دعم المعلمين وتسهيل سُبل التواصل الفعّال معهم، تم تفعيل كود QR خاص بتلقي الشكاوى والاستفسارات.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : من خلال مسح الكود يمكن لأي معلم تقديم شكوى أو استفسار رسمي بسهولة ويسر، ليتم التعامل معه من الجهة المختصة مباشرةً.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار تعزيز الشفافية وسرعة الاستجابة لمطالب المعلمين، بما يضمن بيئة عمل أفضل ودعم متكامل داخل المدارس ، حيث رفعت الوزارة شعار معًا نحو تواصل فعّال ودعم حقيقي لمعلمينا الكرام

وعلى جانب آخر كانت قد حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل بشأن الحد الاقصى لصرف الحصص الزائدة فوق النصاب القانوني للمعلمين المعينين شهريا

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : المراحل المستحقة للصرف هي المرحلة الإبتدائية ، والمرحلة الإعدادية ، والمرحلة الثانوية والتعليم الفني بنوعياته

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المواد المستحقة للصرف هي : عربي ، و رياضة ، ولغة انجليزية ، وتربية دينية ، و رياض الاطفال ، والعلوم (الكيمياء والفيزياء و الاحياء بالمرحلة الثانوية)، ودراسات (جغرافيا وتاريخ بالمرحلة الثانوية )، وتخصصات التعليم الفني بنوعياته

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن الحد الأقصى لصرف الحصص الزائدة فوق النصاب القانوني للمعلمين المعينين شهريا يكون بواقع 6 حصص أسبوعيا حسب الأنصبة القانونية لكل مرحلة بما يساوي 24 حصة شهريا

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم عقد أول لقاء تشاوري لأولياء الأمور خلال العام الدراسي الحالي 2025 / 2026 في المدارس اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025 .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف ، لإتاحة الفرصة لأولياء أمور طلاب المدارس لمناقشة المشكلات التي واجهت الطلاب منذ بداية العام الدراسي ، وسبل حلها بين ولي الأمر والمعلم لصالح الطالب ، إلى جانب إطلاع أولياء الأمور على مستوى أبنائهم في المدارس .

ومن جانبها حرصت الصفحات الرسمية للمدارس على فيس بوك ، على التأكيد على دعوة اولياء الأمور لحضور اللقاء التشاوري الأول اليوم الخميس ، لمناقشة و حل مشاكل الطلاب في الدراسة .

و كانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بالإشارة إلى الاستفسارات العديدة الواردة من المديريات، بشأن سد العجز في الصفوف الأولى بالنسبة لدفعات مسابقة 30 ألف معلم المتعاقدين لوظيفة معلم فصل، تم تغيير مسمى معلم فصل إلى التخصص الأصلى طبقاً للمؤهل الحاصلين عليه وعليه وسيتم الاستعانة بهم لسد العجز في الصفوف الأولى كالتالى:

مادة علوم سد عجز الرياضات في الصفوف الأولى.

مادة الدراسات سد عجز اللغة العربية في الصفوف الأولى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يمكن أن يستعان بهم لتكملة أنصبتهم القانونية للمادة الأصلية بالصفوف العليا بالمرحلة الابتدائية، وذلك لحين سد العجز بالصفوف الأولى.