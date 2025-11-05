"مش هاتتراجع".. التعليم تنفي صدور قرارات جديدة بشأن التقييمات المدرسية

حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك خلال الساعات الأخيرة بعد انتشار أنباء تزعم صدور قرار رسمي من وزير التربية والتعليم ، ينص على مراجعة التقييمات المدرسية من قِبل 3 معلمين في نفس التخصص، لضمان دقتها ودقة تصحيحها .

من جانبه .. نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، صحة كل هذه الأنباء المتداولة ، مؤكداً أن ما يتم تداوله على بعض الصفحات حول مراجعة التقييمات من قبل ٣ معلمين غير صحيح تماما

وشدد المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن الآليات المتبعة بشأن تقييمات طلاب المدارس ، كما هي بدون أي تغيير

وكان قد قام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بزيارة مفاحئة لمدرسة "الزريقي الابتدائية المشتركة" بإدارة السنبلاوين التعليمية

وحرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال زيارة المدرسة على الاطمئنان على مستوى الطلاب فى القراءة والكتابة، موجهًا بضرورة انتظام تطبيق التقييمات الأسبوعية للطلاب والطالبات ومتابعتهم حرصا على متابعة تحصيلهم الدراسي وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة.

وعقب ذلك، توجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لتفقد مدرسة "طه حسين الثانوية بنين" بإدارة غرب المنصورة التعليمية، حيث تابع نسب الحضور والتقييمات الأسبوعية، واستمع لآراء الطلاب حول المنصة اليابانية الخاصة بتعلم مادة البرمجة، كما أجرى نقاشا معهم حول فرص العمل التي ستتوفر لمن يتقن هذا التخصص.

وتضمنت جولة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف كذلك مدرسة "محمد جمال الدين عثمان الإعدادية بنين" بإدارة غرب المنصورة التعليمية والتى تضم عدد ٩٥٦ طالبا، والتي حرص خلالها على الاطمئنان على مستوى الطلاب الدراسي.