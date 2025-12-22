أشرف فرحات: دعم الأجهزة الفنية للمنتخبات القومية أولوية في تطوير الهوكي

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للهوكي برئاسة أشرف فرحات دعم المنتخبات القومية بأحد عناصر الهوكي المتميزين لإدارة المنتخبات القومية، حيث تم تعيين العميد أسامة مندور للعمل كمدير للمنتخب المصري للناشئين.

ويعد أسامة مندور اللاعب الدولي السابق ولاعب نادي الشرقية واتحاد الشرطة الرياضي، وهو الأخ الأصغر للواء أحمد مندور كابتن منتخب مصر واتحاد الشرطة.

الجدير بالذكر أن عائلة مندور المتميزة في رياضة الهوكي لها تاريخ طويل في نادي الشرقية قبل انتقالهم إلى اتحاد الشرطة الرياضي، وهو ما يعد إضافة كبيرة للهوكي المصري.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين تحت 18 سنة كلا من، المدرب العام، وليد مصطفى، سارة سيد لمنتخبي الناشئين والناشئات.

كما تقرر الاستعانة بـ أحمد عز، لاعب نادي الشرقية السابق وكابتن منتخب مصر السابق، والمدير الفني السابق لنادي سموحة والمدرب المحترف في الدوري الإيطالي، للعمل كمدرب عام للمنتخب المصري الأول خلال الفترة من 15 ديسمبر الجاري حتى 15 فبراير 2026، استعدادًا لخوض تصفيات التأهل لكأس العالم خلال الفترة من 1 حتى 7 مارس 2026.

ويعاونه كل من، أحمد المغربي، سيد جاب الله، والمعد النفسي أحمد عبدالكافي، مدرب حراس المرمى المخضرم هشام عبد الباسط، العميد أنيس خالد، مدير المنتخب الوطني الأول، الجهاز الطبي ومحلل الأداء، وذلك تحت قيادة المدير الفني للمنتخبات الوطنية للهوكي أحمد زكريا.

ويشرف على المنتخبات القومية طارق مصطفى، رئيس لجنة المنتخبات القومية ومستشار رئيس الاتحاد، كما تم إسناد مسؤولية الإشراف العام على المنتخب القومي الأول للواء حاتم الفكهاني، نائب رئيس الاتحاد.