تحقيقات وملفات

خدعها باسم الحب ثم قتلها بلا رحمة.. القصة الكاملة لفتاة الغربية صاحبة 20 عاما

جثة
جثة
الغربية أحمد علي

أوهمها بالحب وأنه سيتزوجها، فأمنت له وصدقته ولكنه كان كالذئب المفترس الذي انقض عليها ليشبع رغباته الدنيئة، ثم قتلها بلا رحمة ولا شفقة.

أصدر المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة أول طنطا بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة العثور علي جثة فتاة عشرينية ملفوفة في ملاية وموثقة بالطريق العام واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

قرار عاجل من جهات التحقيق 

كما وجهت النيابة العامة بسماع أقوال المتهم بارتكاب واقعة إنهاء حياة الفتاة والتورط في ارتكاب الجريمة، فضلا عن أخذ أقوال أفراد أسرتها وتفريغ كاميرات مراقبة بمحيط موقع الجريمة وندب الأدلة الجنائية وعرض جثة الفتاة علي أطباء الطب الشرعي.

وكان ضباط الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية كثفوا من جهودهم لكشف غموض واقعة العثور على جثة فتاة موثقة بالحبال وملفوفة بملاية بالطريق العام بطنطا وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

ونجح ضباط مباحث قسم أول طنطا من كشف غموض الواقعة بعدما تبين ارتباطها عاطفيا وزواجها عرفيا من أحد الشباب المتهم بإنهاء حياتها وضبطه وتم اقتياده إلي ديوان القسم لعرضه على كافة جهات التحقيق.

تفاصيل الواقعة 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بالعثور علي جثة فتاة عشرينية بالطريق العام بنطاق دائرة القسم.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

كما تم تشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء محمد عاصم مدير المباحث الجنائية قاده العميد سامح نجيده رئيس مباحث المديرية وقوات من الشرطة السرية والنظامية لتحديد هوية مرتكبي الواقعة.

غدر بحياة الفتاة 

وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد أحمد الكفراوي رئيس مباحث قسم أول طنطا أن الجثة للفتاة تدعي "نيفين .م" 20 سنة ويجري فحص علاقاتها مع زميلاتها وزملائها وأفراد العائلة لتحديد هوية الجاني.

سقوط المتهم 

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الكمنه الثابتة والمتحركة تمكن تحديد هوية المتهم شاب في العقد الثالث من عمره يدعي "م ن" والذي ارتكب الجريمة لوجود علاقة غير شرعية مع الفتاة الضحية وشرع في إنهاء حياتها بطعنات غادرة وألقاها ملفوفة في ملائة علي ضفاف مياه الترع خشية افتضاح أمره وتم ضبطه واقتياده إلي ديوان القسم لعرضه علي جهات التحقيق بالنيابة العامة.

حجز المتهم 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحجز المتهم علي ذمة التحقيقات.

الغربية شاب يقتل فتاة طنطا مقتل فتاة

