قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: أهمية محورية للإعلام الوطني في صياغة خطاب مسؤول يعكس ثوابت الدولة
الأهلي يوافق على رحيل أحمد نبيل كوكا ب200 ألف دولار الميركاتو الشتوي
مصر ترسل قافلة طبية نوعية ومستلزمات علاجية وأدوية إلى السودان.. صور
تأجيل استئناف النيابة على براءة حسن راتب وعلاء حسانين لجلسة 15فبراير
نادين الراسي تعلن ارتباطها من رجل خارج الوسط الفني
بسبب خطوبة كروان مشاكل وابنة أخيه.. القصة الكاملة لخلاف عدوية شعبان عبد الرحيم مع أشقائه
إيران تعلن إجراء تجارب صاروخية في مختلف أنحاء البلاد
إسرائيليون يخترقون الحدود ويدخلون الأراضي السورية في الجولان
غضب واسع بعد استبعاد لجنة التحكيم من إعلان جوائز قرطاج.. ويسري نصر الله يصف ما حدث بـ«الفضيحة»
نهاية ذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها واعتديا عليها.. ما القصة؟
قفزة جديدة جنونية .. سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أشرف فرحات: دعم الأجهزة الفنية للمنتخبات القومية أولوية في تطوير الهوكي

أشرف فرحات
أشرف فرحات
عبدالله هشام

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للهوكي برئاسة أشرف فرحات ، دعم المنتخبات القومية بأحد عناصر الهوكي المتميزين لإدارة المنتخبات القومية، حيث تم تعيين العميد أسامة مندور للعمل كمدير للمنتخب المصري للناشئين.

ويعد أسامة مندور اللاعب الدولي السابق ولاعب نادي الشرقية واتحاد الشرطة الرياضي، وهو الأخ الأصغر للواء أحمد مندور كابتن منتخب مصر واتحاد الشرطة.

جدير بالذكر أن عائلة مندور المتميزة في رياضة الهوكي لها تاريخ طويل في نادي الشرقية قبل انتقالهم إلى اتحاد الشرطة الرياضي، وهو ما يعد إضافة كبيرة للهوكي المصري.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين تحت 18 سنة كلا من، المدرب العام، وليد مصطفى، سارة سيد لمنتخبي الناشئين والناشئات.

كما تقرر الاستعانة بـ أحمد عز، لاعب نادي الشرقية السابق وكابتن منتخب مصر السابق، والمدير الفني السابق لنادي سموحة والمدرب المحترف في الدوري الإيطالي، للعمل كمدرب عام للمنتخب المصري الأول خلال الفترة من 15 ديسمبر الجاري حتى 15 فبراير 2026، استعدادًا لخوض تصفيات التأهل لكأس العالم خلال الفترة من 1 حتى 7 مارس 2026.

ويعاونه كل من، أحمد المغربي، سيد جاب الله، والمعد النفسي أحمد عبدالكافي، مدرب حراس المرمى المخضرم هشام عبد الباسط، العميد أنيس خالد، مدير المنتخب الوطني الأول، الجهاز الطبي ومحلل الأداء، وذلك تحت قيادة المدير الفني للمنتخبات الوطنية للهوكي أحمد زكريا.

ويشرف على المنتخبات القومية طارق مصطفى، رئيس لجنة المنتخبات القومية ومستشار رئيس الاتحاد، كما تم إسناد مسؤولية الإشراف العام على المنتخب القومي الأول للواء حاتم الفكهاني، نائب رئيس الاتحاد.

منتخب مصر اتحاد تنس الطاولة تنس الطاولة الهوكي اتحاد الهوكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

فيروس

مالوش علاج.. تحذير صحي من انتشار فيروس شديد العدوى

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

الزمالك

إدارة الزمالك تقرر رحيل لاعب الفريق

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

مستشار بالمفوضية الأوروبية: اتفاق ميركسور فرصة لتعزيز الشراكات الاقتصادية للاتحاد

الذهب والدولار

أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس | فيديو

صورة أرشيفية

تفجير غامض في قلب موسكو.. مقتل جنرال روسي واتهامات لأوكرانيا. التفاصيل

بالصور

ملك أحمد زاهر تثير الجدل بقوام ممشوق ورشاقتها |شاهد

ملك احمد زاهر تثير الجدل بقوما الممشوق ورشاقتها |شاهد
ملك احمد زاهر تثير الجدل بقوما الممشوق ورشاقتها |شاهد
ملك احمد زاهر تثير الجدل بقوما الممشوق ورشاقتها |شاهد

بين الاعتذار والعودة.. القصة الكاملة لأزمة مسلسل"عاليا"

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

جهاز شئون البيئة بالشرقية يشن حملات مفاجئة على المصانع ويضبط 6 مخالفين

مصنع
مصنع
مصنع

هيفاء وهبي تثير الجدل بأنوثتها بتصميم فستان لافت

هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت
هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت
هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت

فيديو

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد