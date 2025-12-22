وزير التعليم يشيد بتنفيذ قراراته في الميدان.. ويؤكد: المدارس الحكومية "مميزة بالتابلت"

قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جودة التعليم كانت إلى حد ما ضعيفة ، أما الآن طلاب المدارس الحكومة أصبحوا مميزين بإستلام التابلت الذي لا يتم تسليمه في المدارس الخاصة ، كما تم إدخال 98 ألف فصل في الخدمة “ماكانوش موجودين”

ورد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ما تردد بشأن ان الوزارة تتعامل مع الطلاب كحقل تجارب في قراراتها قائلا : نتعامل مع 25 مليون طالب في المنظومة التعليمية ، وكل قرار أخدناه لحد دلوقتي كان تنفيذه في الميدان أفضل من الخطة الموضوعة

وعلق محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على قلق الاهالي على ابناءهم بعد تكرار وقائع التحرش ببعض المدارس قائلا “أمان الطلاب أولوية وولادنا فوق الجميع”

واضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : أنه لا تهاون في وقائع التحرش المرصودة ببعض المدارس

وكان قد استعرض وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف محاور إصلاح التعليم، قائلاً : إن الوزارة حققت تقدمًا ملموسًا على مستوى أداء المنظومة التعليمية، من خلال تثبيت دعائم الانضباط المدرسي وتحسين جودة التعليم، حيث ارتفعت معدلات الحضور في مختلف المراحل التعليمية بكافة مدارس الجمهورية لتصل إلى ٨٧٪؜ ، إلى جانب التوسع في تنفيذ البرنامج الوطني لمحو الأمية ليشمل 20 محافظة ويستفيد منه نحو مليون متعلم بالشراكة مع منظمة اليونيسف.

وعلى صعيد الموارد البشرية، قال وزير التربية والتعليم : لقد تعاملت الوزارة بشكل منهجي وفني مع عجز المعلمين عبر إعادة التوزيع المعتمدة على البيانات والتوظيف المستهدف بمختلف المراحل التعليمية.

وأضاف وزير التربية والتعليم : كما شهدت المرحلة الثانوية العامة إعادة هيكلة شاملة للساعات التدريسية والأعباء المنهجية، بما أوجد تجربة تعليمية أكثر توازنًا وتماسكًا من الناحية التربوية، كما طبقت الوزارة نظام البكالوريا المصرية والذى يعكس توجه الدولة نحو التعليم القائم على الكفاءات، مدعومًا برسائل وطنية موحدة وسرد إصلاحي قائم على البيانات يعزز حضور مصر على المنصات الدولية، وتركز الوزارة على استكمال تطوير إطار عمل ومناهج البكالوريا المصرية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، لضمان تقديم تعليم حديث قائم على الكفاءات، إلى جانب تحديث مناهج وكتب العلوم عبر شراكات وطنية ودولية تضمن الدقة العلمية وجاذبية المحتوى وأساليبه التربوية.

واستعرض الوزير كذلك إطلاق الوزارة أول بنية وطنية موحدة لبيانات التعليم قبل الجامعي من خلال مجموعة البيانات (ED1–ED50) المتوافقة مع متطلبات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمعايير الدولية، إلى جانب تطوير مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وفيما يتعلق بالمناهج الدراسية، أوضح الوزير محمد عبد اللطيف أنها شهدت أضخم تطوير في تاريخ الوزارة، شمل إصلاحًا كاملاً لمناهج اللغة الإنجليزية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوى، وتطبيق منهجية يابانية منظمة في تدريس الرياضيات، كما تم توحيد أطر تعلم اللغة الإنجليزية وفق الإطار الأوروبي المرجعي (CEFR)، كما تم للمرة الأولى في تاريخ الوزارة تقديم كتيبات التقييمات، وفضلا عن ذلك تم تعزيز مسارات التعليم الفني بمجموعات متكاملة للغة الإنجليزية للقطاعات الصناعية والزراعية والفندقية والتجارية، بالتوازي مع التوسع في جهود الدمج للطلاب من ذوي الهمم من خلال خطوات متسارعة لضمان تعليم عالي الجودة لهم دون أي تمييز.

وعلى مستوى الشراكات الدولية، أوضح الوزير أن الوزارة عززت هذه الشراكات من خلال التعاون مع اليونيسف، واليونسكو، ودول إيطاليا، وألمانيا، وسنغافورة، واليابان، ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجالات التعليم الفني والتحول الرقمي.



وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة حرصت على تعزيز مهارات الطلاب في البرمجة والذكاء الاصطناعي من خلال دمجها في المناهج الدراسية وتوفير محتوى تعليمي متطور ومتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، كما أطلقت الوزارة منصة "كيريو" كأداة رقمية متقدمة لدعم تعلم هذه المهارات، حيث تم تسجيل نحو ٧٥٠ ألف طالب على المنصة، وأكمل ٢٣٦ ألف طالب المحتوى التعليمي، ما يعكس تفاعل الطلاب واستفادتهم من المنصة في اكتساب المهارات التطبيقية اللازمة، وقد صاحب ذلك تدريب وتأهيل المعلمين لاستخدام أحدث أساليب التعليم التكنولوجي، بما يضمن إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل الرقمي والابتكار في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي.

وفي مجال تنمية مهارات المعلمين وضمان الجودة، أوضح أن الوزارة تعمل على إطلاق دبلوم تدريب قبل الخدمة لمدة عام ونظام وطني لإصدار تراخيص للمعلمين بالتعاون مع جامعات دولية، فضلًا عن تعزيز وحدة ضمان الجودة من خلال تدريب المقيمين وتطبيق نظام تدقيق متوافق مع المعايير الدولية، إلى جانب توسيع برامج بناء قدرات القيادات التعليمية لتمكين التقييم الذاتي وتخطيط التحسين والقيادة الفعالة داخل المدارس.

وتابع الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالتعليم الدامج والعدالة الاجتماعية، من خلال تعزيز قدرات ورفع كفاءة مركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بالعاشر من رمضان لينطلق برؤية جديدة تواكب المعايير العالمية، والتوسع في البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية لتحسين مهارات القراءة والكتابة للطلاب في المراحل الأولى بجميع المحافظات، إلى جانب التوسع في برامج التغذية المدرسية لتحسين صحة الطلاب.