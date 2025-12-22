قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالتردد.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي في كأس أمم إفريقيا 2025
بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء
مواعيد مباريات منتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا 2025
تقلبات ترامب تربك المشهد الإيراني.. كواليس القرار الأمريكي
بتصميم الهاشتباك.. سعر ومواصفات سوزوكي بالينو 2026 في السعودية
التحالف البوليفاري يهاجم واشنطن بعد مصادرة ناقلة نفط فنزويلية
دعاء اليوم الثاني من رجب.. 5 كلمات تصب عليك الرزق صبا
الدفاع المدني بغزة: وفاة 20 شخصا جراء انهيار منازل منذ مطلع الشهر
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 22 - 12 - 2025 والقنوات الناقلة
لو حاسس إنك مخنوق والدنيا قفلت معاك.. عليك بـ5 وصايا من سيدنا علي
طقس اليوم| شديد البرودة صباحاً ومساءً ..والشبورة على الطرق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اليوم .. امتحان تجريبي في مادة البرمجة لطلاب أولى ثانوي بهذه المحافظات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم اليوم الاثنين 22 ديسمبر 2025 عقد الامتحان التجريبي في مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي بمحافظات اسوان ، والأقصر ، وقنا ، وسوهاج ، وأسيوط ، والمنيا ، وبني سويف ، والفيوم ، الشرقية ، عبر منصة كيريو 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يتم اختبار الطلاب اما بواسطة التابلت أو الاجهزة الموجودة في المدرسة أو أي أجهزة متاحة يمكن اتصالها ودخولها على منصة كيريو خلال الـ24 ساعة من اليوم المحدد

وكانت قد شهدت المدارس الثانوية أمس الأحد 21 ديسمبر 2025 في محافظات القاهرة ، والجيزة ، والقليوبية، والاسكندرية ، وشمال سيناء ، وجنوب سيناء ، ومطروح ، و الوادي الجديد ، والبحر الأحمر ، عقد امتحان تجريبي لطلاب الصف الاول الثانوي في مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة كيريو 

بينما حددت وزارة التربية والتعليم غداً الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 ليتم اداء الامتحان التجريبي في مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي بمحافظات البحيرة ، والدقهلية ، والمنوفية ، والغربية ، كفر الشيخ، دمياط ، وبورسعيد ، والسويس ، والاسماعيلية .

رابط الامتحان التجريبي لمادة البرمجة والذكاء الإصطناعي على منصة كيريو

قالت وزارة التربية والتعليم ، أنه لآداء الامتحان التجريبي في مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي ، يقوم الطالب بالدخول على منصة كيريو الياباية بإستخدام حسابه على المنصةليجد رابط دخول الامتحان

رابط منصة كيريو يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على https://me-portal.qureo.education/login 

وكان قد واستعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف الجهود التي بذلتها الوزارة خلال الأشهر الماضية والتي تضمنت تنفيذًا واسعًا لحزمة إصلاحات جوهرية استهدفت معالجة عدد من التحديات التي كانت تواجه النظام التعليمي.

 إدخال مناهج البرمجة والذكاء الاصطناعي لأول مرة للصف الأول الثانوي

كما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى إدخال مناهج البرمجة والذكاء الاصطناعي لأول مرة للصف الأول الثانوي بالتعاون مع اليابان عبر منصة "كيريو"، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف إتقان طلاب المرحلة الثانوية لمهارات البرمجة، في ظل تزايد اعتماد مختلف الوظائف بمختلف القطاعات على البرمجة .

 التوسع في قاعدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف التخصصات

واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف كذلك رؤية الوزارة لتطوير قطاع التعليم الفني من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتوسع في الشركات الدولية لمنح خريجي التعليم الفني شهادات معتمدة دوليًا، مشيرًا إلى التعاون القائم حاليا مع إيطاليا في 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، فضلا عن التعاون مع النمسا في تخصص الضيافة والفنادق، كما أشار إلى الجهود القائمة لتعزيز التعاون مع ألمانيا وسنغافورة، بما يستهدف التوسع في قاعدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف التخصصات عبر شراكات دولية.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي الصف الأول الثانوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العميد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة

بيان عاجل للقوات المسلحة لـ المصريين: جيشكم هو جيش الشعب

أحمد العوضي

ما بحبِّش الَّلك.. رد ناري من أحمد العوضي على انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

الفريق الطبي بمستشفى كفر الشيخ العام

الصور هتصدمك.. استخراج 34 مسمارا من معدة مريضة بمستشفى كفر الشيخ العام

الفنان إدوارد

نقابة المهن التمثيلية تكشف الحالة الصحية للفنان إدوارد

وزارة النقل

وفاة نزيلة في تصادم فندقين عائمين بـ"هويس إسنا".. و"النقل النهري" تُحيل الواقعة للنيابة

بعت لها صورة بسلاح.. القبض على المتهم بتهديد المحامية نهاد أبو القمصان

بعت لها صورة بسلاح .. القبض على المتهم بتهديد المحامية نهاد أبو القمصان

سارة خليفة

اتقبض عليا ومعايا 87 ألف جنيه وشنطة علاج شخصي.. أقوال متهم في تصنيع المخدرات أمام المحكمة

قطارات السكك الحديدية

سكك حديد مصر تنفي إنقاذ طفل لقطار ركاب بالحامول وتؤكد التزام السائق بإجراءات السلامة

ترشيحاتنا

شهر رجب

أستاذ بالأزهر يوضح فضائل شهر رجب ومكانته في ميزان الشرع

العبادة

عالم بالأوقاف: اغتنموا شهر رجب في التهيئة الروحية لـ رمضان

الزكاة

هل يجوز إعطاء الزكاة لجار يملك مسكنًا لكنه فقير؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي

بالصور

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل مسحوق الهوت شوكليت في البيت

طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت
طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت
طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت

توزيع جوائز الدورة السابعة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للفيلم القصير.. بالصور

مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير

فيديو

داليا مصطفى وشريف سلامة

هل تعود داليا مصطفى إلى شريف سلامة؟.. كلمات غامضة تشعل الجدل

توقعات بابا فانجا ٢٠٢٦

كورونا جديدة وحــ.رب عالمية.. توقعات مرعـ.بة لبابا فانجا في 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد