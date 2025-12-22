اليوم .. امتحان تجريبي في مادة البرمجة لطلاب أولى ثانوي بهذه المحافظات

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم اليوم الاثنين 22 ديسمبر 2025 عقد الامتحان التجريبي في مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي بمحافظات اسوان ، والأقصر ، وقنا ، وسوهاج ، وأسيوط ، والمنيا ، وبني سويف ، والفيوم ، الشرقية ، عبر منصة كيريو

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يتم اختبار الطلاب اما بواسطة التابلت أو الاجهزة الموجودة في المدرسة أو أي أجهزة متاحة يمكن اتصالها ودخولها على منصة كيريو خلال الـ24 ساعة من اليوم المحدد

وكانت قد شهدت المدارس الثانوية أمس الأحد 21 ديسمبر 2025 في محافظات القاهرة ، والجيزة ، والقليوبية، والاسكندرية ، وشمال سيناء ، وجنوب سيناء ، ومطروح ، و الوادي الجديد ، والبحر الأحمر ، عقد امتحان تجريبي لطلاب الصف الاول الثانوي في مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة كيريو

بينما حددت وزارة التربية والتعليم غداً الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 ليتم اداء الامتحان التجريبي في مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي بمحافظات البحيرة ، والدقهلية ، والمنوفية ، والغربية ، كفر الشيخ، دمياط ، وبورسعيد ، والسويس ، والاسماعيلية .

رابط الامتحان التجريبي لمادة البرمجة والذكاء الإصطناعي على منصة كيريو

قالت وزارة التربية والتعليم ، أنه لآداء الامتحان التجريبي في مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي ، يقوم الطالب بالدخول على منصة كيريو الياباية بإستخدام حسابه على المنصةليجد رابط دخول الامتحان

رابط منصة كيريو يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على https://me-portal.qureo.education/login

وكان قد واستعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف الجهود التي بذلتها الوزارة خلال الأشهر الماضية والتي تضمنت تنفيذًا واسعًا لحزمة إصلاحات جوهرية استهدفت معالجة عدد من التحديات التي كانت تواجه النظام التعليمي.

إدخال مناهج البرمجة والذكاء الاصطناعي لأول مرة للصف الأول الثانوي

كما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى إدخال مناهج البرمجة والذكاء الاصطناعي لأول مرة للصف الأول الثانوي بالتعاون مع اليابان عبر منصة "كيريو"، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف إتقان طلاب المرحلة الثانوية لمهارات البرمجة، في ظل تزايد اعتماد مختلف الوظائف بمختلف القطاعات على البرمجة .

التوسع في قاعدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف التخصصات

واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف كذلك رؤية الوزارة لتطوير قطاع التعليم الفني من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتوسع في الشركات الدولية لمنح خريجي التعليم الفني شهادات معتمدة دوليًا، مشيرًا إلى التعاون القائم حاليا مع إيطاليا في 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، فضلا عن التعاون مع النمسا في تخصص الضيافة والفنادق، كما أشار إلى الجهود القائمة لتعزيز التعاون مع ألمانيا وسنغافورة، بما يستهدف التوسع في قاعدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف التخصصات عبر شراكات دولية.