قيادي بمستقبل وطن: الإقبال الكبير من المصريين بالخارج على التصويت رسالة انتماء للوطن

أشاد المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، بالمشاركة الكبيرة التي شهدتها لجان الاقتراع في سفارات وقنصليات مصر بالخارج خلال عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، معتبرًا أن هذا الإقبال يعكس وعيًا وطنيًا متجذرًا لدى أبناء الجاليات المصرية الذين أثبتوا مجددًا أنهم امتداد طبيعي للوطن في كل بقاع العالم.

وقال الحبال في تصريحات صحفية له اليوم ، إن مشهد الطوابير الممتدة أمام مقار البعثات الدبلوماسية المصرية في العواصم العربية والأجنبية يعبر عن مشهد حضاري ووطني بامتياز، ورسالة واضحة للعالم أجمع بأن المصريين، سواء في الداخل أو الخارج، يقفون صفًا واحدًا خلف دولتهم ومؤسساتها، ويدركون أهمية المشاركة في بناء مستقبل بلادهم عبر صناديق الاقتراع.

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن أن المصريين بالخارج يمثلون قوة ناعمة حقيقية، ليس فقط بما يقدمونه من دعم اقتصادي من خلال تحويلاتهم التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، بل أيضًا بدورهم السياسي والوطني في تعزيز صورة مصر بالخارج. مشيرًا إلى أن مشاركتهم الكثيفة في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة تؤكد ارتباطهم الوثيق بالوطن الأم، رغم المسافات الجغرافية.

وأكد الحبال أن ما جرى في أيام التصويت بالخارج يعكس ثقة المواطن المصري في القيادة السياسية، وإيمانه بأن صوته هو أداة للمشاركة في رسم السياسات العامة وتحديد أولويات المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن مشاهد الحماس والفرحة الوطنية التي رافقت عملية التصويت هي انعكاس لحالة الوعي التي أصبحت تميز المواطن المصري.

وأضاف الحبال إلى أن نجاح المصريين بالخارج في إعطاء هذا النموذج المشرف للمشاركة، يمثل تمهيدًا لمشهد ديمقراطي داخلي لا يقل في الزخم والمسؤولية، مع بدء التصويت داخل مصر، مؤكدًا أن وعي المصريين بالخارج هو انعكاس لما تشهده الدولة من استقرار سياسي واقتصادي، وما حققته من إنجازات ملموسة خلال السنوات الأخيرة.

وشدد على أن المشاركة الواسعة في الانتخابات ليست مجرد واجب وطني، بل هي دليل على الثقة في مسار الدولة واستمرارها في البناء والإصلاح، موضحًا أن الشعب المصري بكل فئاته أثبت أنه قادر على الدفاع عن مكتسباته ودعم مؤسساته الدستورية بكل وعي ومسؤولية.

وأشار الحبال إلى إن ما رأيناه في الخارج هو رسالة حب ووفاء من المصريين المنتشرين حول العالم لوطنهم الأم، ورسالة طمأنينة بأن مصر قوية بأبنائها، وراسخة في مسارها الديمقراطي، ولن تعود إلى الوراء أبدًا. فالمشاركة الكبيرة التي شهدناها هي أكبر دليل على أن روح الوطنية لا تتأثر بالمسافات، وأن الانتماء لمصر لا يحده مكان ولا زمان".