قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توروب: نعرف أهمية مواجهة الزمالك.. وجئنا من أجل لقب السوبر وليس لمجرد المشاركة
واشنطن تشتعل بالسخرية.. ترامب ينام على الهواء مباشرة| شاهد
الأرصاد: كتل هوائية صحراوية تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة| تفاصيل
الاحتلال يخرق هدنة غزة.. استشهاد وإصابة فلسطينيين بمخيم البريج
هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل
نجاحات أمنية متتالية.. وزير الداخلية يراجع مع مساعديه خطط تأمين انتخابات النواب
22 نوفمبر.. تأجيل أولى جلسات دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم
فى عيد ميلاده.. قصة رفض محيي إسماعيل تقبيل سعاد حسني وتجسيده لـ معمر القذافي
يضيف 16 مليون قدم مكعب يوميا..كشف جديد للغاز بالصحراء الغربية
كلوب يوجه رسالة لـ جوارديولا :مواجهتك كانت شرفا
محافظ الدقهلية لـ مفتي الجمهورية: نعتز بمؤسساتنا الدينية والعلمية
وزير الخارجية يؤكد الرفض الكامل للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامه أراضيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بمستقبل وطن: الإقبال الكبير من المصريين بالخارج على التصويت رسالة انتماء للوطن

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
عبد الرحمن سرحان

أشاد المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، بالمشاركة الكبيرة التي شهدتها لجان الاقتراع في سفارات وقنصليات مصر بالخارج خلال عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، معتبرًا أن هذا الإقبال يعكس وعيًا وطنيًا متجذرًا لدى أبناء الجاليات المصرية الذين أثبتوا مجددًا أنهم امتداد طبيعي للوطن في كل بقاع العالم.

وقال الحبال في تصريحات صحفية له اليوم ، إن مشهد الطوابير الممتدة أمام مقار البعثات الدبلوماسية المصرية في العواصم العربية والأجنبية يعبر عن مشهد حضاري ووطني بامتياز، ورسالة واضحة للعالم أجمع بأن المصريين، سواء في الداخل أو الخارج، يقفون صفًا واحدًا خلف دولتهم ومؤسساتها، ويدركون أهمية المشاركة في بناء مستقبل بلادهم عبر صناديق الاقتراع.

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن أن المصريين بالخارج يمثلون قوة ناعمة حقيقية، ليس فقط بما يقدمونه من دعم اقتصادي من خلال تحويلاتهم التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، بل أيضًا بدورهم السياسي والوطني في تعزيز صورة مصر بالخارج. مشيرًا إلى أن مشاركتهم الكثيفة في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة تؤكد ارتباطهم الوثيق بالوطن الأم، رغم المسافات الجغرافية.

وأكد الحبال أن ما جرى في أيام التصويت بالخارج يعكس ثقة المواطن المصري في القيادة السياسية، وإيمانه بأن صوته هو أداة للمشاركة في رسم السياسات العامة وتحديد أولويات المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن مشاهد الحماس والفرحة الوطنية التي رافقت عملية التصويت هي انعكاس لحالة الوعي التي أصبحت تميز المواطن المصري.

وأضاف الحبال إلى أن نجاح المصريين بالخارج في إعطاء هذا النموذج المشرف للمشاركة، يمثل تمهيدًا لمشهد ديمقراطي داخلي لا يقل في الزخم والمسؤولية، مع بدء التصويت داخل مصر، مؤكدًا أن وعي المصريين بالخارج هو انعكاس لما تشهده الدولة من استقرار سياسي واقتصادي، وما حققته من إنجازات ملموسة خلال السنوات الأخيرة.

وشدد على أن المشاركة الواسعة في الانتخابات ليست مجرد واجب وطني، بل هي دليل على الثقة في مسار الدولة واستمرارها في البناء والإصلاح، موضحًا أن الشعب المصري بكل فئاته أثبت أنه قادر على الدفاع عن مكتسباته ودعم مؤسساته الدستورية بكل وعي ومسؤولية.

وأشار الحبال إلى إن ما رأيناه في الخارج هو رسالة حب ووفاء من المصريين المنتشرين حول العالم لوطنهم الأم، ورسالة طمأنينة بأن مصر قوية بأبنائها، وراسخة في مسارها الديمقراطي، ولن تعود إلى الوراء أبدًا. فالمشاركة الكبيرة التي شهدناها هي أكبر دليل على أن روح الوطنية لا تتأثر بالمسافات، وأن الانتماء لمصر لا يحده مكان ولا زمان".

انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب انتخابات النواب 2025 مجلس النواب تامر الحبال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص

اسماعيل الليثي

فاقد للوعي.. أحدث صور لـ إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة| شاهد

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي

على الأجهزة.. صفحة إسماعيل الليثي تطلب الدعاء له بعد تدهور حالته

سيراميكا كليوباترا

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا فى كأس السوبر المصري

منى عراقي

قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير

اسماعيل الليثي

زوجه إسماعيل الليثي تثير قلق الجمهور بـ"صورة ادعوله"

المتحف المصرى الكبير

رسميا.. قرار جديد لتنظيم تجربة زيارة المتحف المصري الكبير

ترشيحاتنا

محمد الشناوي

الشناوي قبل قمة الزمالك: سنعود بلقب كأس السوبر إلى مصر.. وهذا ما حدث مع مشجع الأهلي

أحمد حسن

أحمد حسن يزف بشرى لجمهور الأهلي قبل نهائي السوبر

علاء نبيل

علاء نبيل: طموحات منتخب الشباب بلا حدود في كأس العالم

بالصور

سيارة رينو الجديدة الذكية تتسع لمطبخ وسرير في شاحنة واحدة

رينو
رينو
رينو

127 ألف سيارة تويوتا ولكزس V6 جديدة معرضة لخطر التدمير

تويوتا
تويوتا
تويوتا

طريقة عمل البليلة بالقشطة واللبن.. أسهل وصفة للشتاء

طريقة عمل البليلة باللبن
طريقة عمل البليلة باللبن
طريقة عمل البليلة باللبن

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فيديو

هيفاء وهبي

معجب يتهجم على هيفاء وهبي في حفلها بالأردن والبودي جارد يمنعه.. فيديو

معادن الجزيرة الجليدية

جرينلاند على خريطة الصراع العالمي.. هل تكون الجزيرة النائية منجما للمعادن النادرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد