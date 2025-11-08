قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ولادة صعبة.. محمد محمود عبد العزيز يعلن تعرض زوجته لأزمة صحية
كأس السوبر المصري.. نوفمبر وش السعد على مدربي الزمالك الاستبن
ظلم كبير جدا.. ناصر ماهر يعلق على عدم انضمامه لقائمة المنتخب
نهاية الحقد والغيرة.. تفاصيل الحكم بالإعدام شنقا لقاتلة أطفال دلجا الـ6 ووالدهم بالمنيا
بسبب الزحام..المتحف الكبير يقصر حجز تذاكر العطلات على الموقع الإلكتروني
العملات الرقمية تتكبد خسائر أسبوعية حادة وسط ضغوط اقتصادية أمريكية
وزير الخارجية يبحث مع "كالاس"مشاورات استصدار قرار بالترحيب بخطة ترامب للسلام
الأهلي لـ زيزو قبل القمة: بلاش حد يخرجك عن تركيزك
بدون معوقات .. طوابير من أبناء الجاليات المصرية بالخارج للتصويت فى انتخابات مجلس النواب
بسبب بنتايج.. عبد الرؤوف يغير خطة الزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر
صحة غزة تعلن عن حصيلة جديدة للشهداء بعد سنتين من الإبادة| تفاصيل
قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: المشاركة الكبيرة للمصريين بالخارج بانتخابات النواب 2025 تعكس الانتماء الوطني

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
ماجدة بدوى

قال النائب المستشار محمد الأجرود، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن اليوم الأول من التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 للمصريين بالخارج شهد إقبالًا ملحوظًا من أبناء الجاليات المصرية في مختلف دول العالم.

وأكد «الأجرود» أن هذا المشهد يعكس الانتماء الوطني العميق وحرص المصريين بالخارج على المشاركة الإيجابية في بناء مستقبل وطنهم.

وأضاف أن العملية الانتخابية تسير في أجواء من الانضباط والتنظيم بفضل جهود الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية، اللتين وفرتا كل سبل الدعم والتيسير أمام الناخبين في السفارات والقنصليات المصرية حول العالم.

وأشار  عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إقبال المصريين بالخارج على التصويت يعكس ثقتهم في مسار الدولة المصرية نحو التنمية والاستقرار، ويؤكد وعيهم بدورهم الوطني في دعم مؤسسات الدولة واستكمال مسيرة البناء في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ودعا النائب محمد الأجرود، جميع الناخبين داخل مصر إلى المشاركة بكثافة في العملية الانتخابية، وممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان، مؤكدًا أن المشاركة الواسعة هي الضمانة الحقيقية لديمقراطية قوية تعبر عن إرادة الشعب المصري.

انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب انتخابات النواب 2025 النواب مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص

عمرو أديب

استثمارات بالمليارات .. عمرو أديب: ليه العالم واقف وراء أحمد الشرع ؟

خوان الفينا

صدمة لجماهير الزمالك قبل لقاء السوبر المصري .. ما الجديد؟

اسماعيل الليثي

فاقد للوعي.. أحدث صور لـ إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة| شاهد

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل برسالة غامضة حول تشويه سمعة المرأة

إسماعيل الليثي

على الأجهزة.. صفحة إسماعيل الليثي تطلب الدعاء له بعد تدهور حالته

البطاقة

كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي لكبار السن من المنزل ؟

ترشيحاتنا

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

جانب من الفاعليات

رئيس جامعة القاهرة يشهد احتفالية نادى أعضاء هيئة التدريس

وزير الصحة

الصحة: إنشاء قاعدة بيانات وطنية لترشيحات الدراسات العليا الطبية

بالصور

سيارة رينو الجديدة الذكية تتسع لمطبخ وسرير في شاحنة واحدة

رينو
رينو
رينو

127 ألف سيارة تويوتا ولكزس V6 جديدة معرضة لخطر التدمير

تويوتا
تويوتا
تويوتا

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا
تويوتا
تويوتا

قاعدة تغيير زيت السيارة بعد 3000 ميل "خدعة".. إليك السبب

تغيير الزيت
تغيير الزيت
تغيير الزيت

فيديو

معادن الجزيرة الجليدية

جرينلاند على خريطة الصراع العالمي.. هل تكون الجزيرة النائية منجما للمعادن النادرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد