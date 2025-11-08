برلماني: المشاركة الكبيرة للمصريين بالخارج بانتخابات النواب 2025 تعكس الانتماء الوطني

قال النائب المستشار محمد الأجرود، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن اليوم الأول من التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 للمصريين بالخارج شهد إقبالًا ملحوظًا من أبناء الجاليات المصرية في مختلف دول العالم.

وأكد «الأجرود» أن هذا المشهد يعكس الانتماء الوطني العميق وحرص المصريين بالخارج على المشاركة الإيجابية في بناء مستقبل وطنهم.

وأضاف أن العملية الانتخابية تسير في أجواء من الانضباط والتنظيم بفضل جهود الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية، اللتين وفرتا كل سبل الدعم والتيسير أمام الناخبين في السفارات والقنصليات المصرية حول العالم.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إقبال المصريين بالخارج على التصويت يعكس ثقتهم في مسار الدولة المصرية نحو التنمية والاستقرار، ويؤكد وعيهم بدورهم الوطني في دعم مؤسسات الدولة واستكمال مسيرة البناء في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ودعا النائب محمد الأجرود، جميع الناخبين داخل مصر إلى المشاركة بكثافة في العملية الانتخابية، وممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان، مؤكدًا أن المشاركة الواسعة هي الضمانة الحقيقية لديمقراطية قوية تعبر عن إرادة الشعب المصري.