إقبال كثيف من المصريين بالسعودية للتصويت في انتخابات مجلس النواب

شهدت اللجان الانتخابية في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، إقبالًا كثيفًا من المصريين للمشاركة في انتخابات مجلس النواب، حيث وصف البعض هذا اليوم بـ"العرس الانتخابي" احتفالًا بحقهم الدستوري وممارسة دورهم في مستقبل وطنهم.



ورصدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أجواء من الحماس بين الناخبين الذين اصطفوا في طوابير طويلة أمام القنصليات واللجان، مؤكدين حرصهم على المشاركة في العملية الديمقراطية، رغم المسافات والتحديات، لتكون السعودية محطة بارزة في مشاركة المصريين بالخارج في هذه الانتخابات.



يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن عمل غرفة العمليات المركزية لمتابعة سير عملية تصويت المصريين بالخارج، في إطار حرص التنسيقية على رصد مجريات العملية الانتخابية ومتابعة الأجواء التنظيمية بمقار البعثات الدبلوماسية، والتأكد من تيسير إجراءات التصويت للمواطنين وفق تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.



وتتابع الغرفة على مدار الساعة نسب الإقبال وملاحظات المصريين بالخارج بشأن سير الاقتراع، لنقل صورة دقيقة وشفافة عن العملية الانتخابية.

ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت حتى مساء اليوم الثاني والأخير لتصويت المصريين بالخارج، تمهيدًا لبدء عمليات الفرز وإرسال النتائج إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة لإعلانها رسميًا.