الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلماني: صفقة "علم الروم" شراكة مصرية قطرية تفتح آلاف فرص العمل

النائب أحمد حافظ
النائب أحمد حافظ
عبد الرحمن سرحان

أشاد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بالصفقة الاستثمارية الجديدة بين وزارة الإسكان وشركة الديار القطرية لتطوير منطقة "سملا وعلم الروم" بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، مؤكدًا أن المشروع يمثل نموذجًا رائدًا للتعاون الاستثماري بين مصر وقطر ويعكس الثقة في قوة الاقتصاد المصري.

وأوضح حافظ أن المشروع يمتد على مساحة 4900.99 فدان (ما يعادل حوالي 20.588 مليون متر مربع) ويضم مجتمعًا عمرانيًا متكاملاً يشمل مناطق سكنية، مستشفيات، مدارس، جامعات، وأنشطة اقتصادية وسياحية، مع مناطق خدمية 15%، وطرق ومساحات خضراء 25%، وأراضي إسكان حوالي 60% من إجمالي المساحة، ويشمل تطويرًا فندقيًا بطاقة تتجاوز 4,500 غرفة.

وأشار النائب إلى أن الجانب المالي للصفقة يتضمن شقين: الأول ثمن نقدي بقيمة 3.5 مليار دولار سيتم تحويله من المستثمر قبل نهاية العام، والثاني مقابل عيني يتمثل في وحدات سكنية بقيمة متوقعة 1.8 مليار دولار، بالإضافة إلى استحقاق مصر نسبة 15% من صافي أرباح المشروع بعد استرداد التكلفة الاستثمارية.

وأكد حافظ أن المشروع، باستثمار تقديري يبلغ حوالي 29.7 مليار دولار أمريكي، سيخلق أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويعزز النشاط الاقتصادي في الساحل الشمالي الغربي ويضيف قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني، كما يمثل فرصة لتعزيز التعاون العربي المشترك بين مصر وقطر.

وشدد النائب أحمد حافظ على أن هذه الصفقة تعكس رؤية الدولة في تطوير الساحل الشمالي وتحقيق تنمية مستدامة، وتعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية عالمية.

