أحمد كريمة: الأنبياء والرسل أحبوا مصر بآثارها.. وسيدنا إدريس من أهل الصعيد
بعد قرار رئيس الوزراء.. تفاصيل ضوابط عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم 2025
التعاون يكتسح الفتح بخماسية في الدوري السعودي
بعد وفاة والده .. رسالة ياسمين عز لـ محمد رمضان
أحمد كريمة: الإسلام حافظ على الكنائس والمعابد كمكون حضاري
مكة للشعائر فقط.. أمين سر دينية الشيوخ: مصر ذكرت في القرآن بالقوة
أجواء شتوية.. الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن طقس السبت 8 نوفمبر
حقد حضاري.. دينية الشيوخ: كل الشعوب كانت تتسول طعامها من مصر القديمة
ماذا أفعل مع الأحلام المزعجة؟.. أمين الإفتاء يكشف السبب وأفضل علاج
أحمد حاتم لـ صدى البلد: شخصيتي في قصر الباشا مليئة بالإثارة والغموض |فيديو
الخارجية الإسرائيلية: إحباط مخطط إيراني لاغتيال سفيرتنا في المكسيك
مبابي يرد بسخرية على مغني راب فرنسي بعد انتقاده بسبب فشل تجربة نادي كان
15 % أرباحا و250 ألف فرصة عمل.. مكاسب مصر من مشروع علم الروم العملاق

منار عبد العظيم

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحويل الساحل الشمالي الغربي لمصر إلى وجهة استثمارية وسياحية عالمية، أعلنت الحكومة المصرية تفاصيل مشروع "علم الروم" العملاق، الذي يعد أحد أبرز مشروعات التطوير العمراني في المنطقة، باستثمارات تتجاوز 29 مليار دولار وبشراكة استراتيجية مع الجانب القطري.

 المشروع لا يقتصر على البنية التحتية والمرافق السكنية، بل يمثل رؤية وطنية شاملة توفر فرص عمل ضخمة وتعزز الاقتصاد الوطني وتدعم مستهدفات رؤية مصر 2030.

رؤية تنموية شاملة لتطوير الساحل الشمالي الغربي

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة له ببرنامج "استوديو" على قناة «اكسترا نيوز»، أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية ضمن رؤية الدولة لتطوير الساحل الشمالي الغربي، ليصبح منطقة استثمارية وسياحية متكاملة تعمل على مدار العام وليس موسم الصيف فقط.

وأشار إلى أن المشروع يأتي استكمالًا لجهود الدولة في مدينة العلمين الجديدة، مستفيدًا من شبكة الطرق والبنية التحتية، بما يضمن تنمية عمرانية واقتصادية متكاملة تشمل مناطق سكنية، ومستشفيات، ومدارس، وجامعات، ومرافق خدمية حديثة.

مكونات الاتفاق الاستثماري مع الجانب القطري

أوضح الحمصاني أن اتفاق مشروع "علم الروم" يتضمن ثلاثة مكونات رئيسية:

ثمن الأرض: بلغت قيمتها 3.5 مليار دولار.

حصة عينية للحكومة المصرية: بقيمة 1.8 مليار دولار من الوحدات السكنية بالمشروع، لتبيعها وفق تقديراتها وتوقيتات الطرح المناسبة.

نسبة 15% من الأرباح: تحصل عليها الدولة بعد استرداد التكاليف الاستثمارية الخاصة بالمشروع.

وأضاف أن الجانب القطري سيضخ استثمارات بقيمة 29.7 مليار دولار لتنفيذ المشروع، ما يتيح توفير نحو 250 ألف فرصة عمل ويسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني عبر دفع الضرائب والرسوم المستحقة.

تسهيل الاستثمار والرخصة الذهبية

أكد الحمصاني أن مشروع "علم الروم" يعكس سياسة الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال تبسيط إجراءات التراخيص ومنح الرخصة الذهبية للمشروعات الكبرى، والتي تمكّن المستثمر من البدء فورًا في التنفيذ دون المرور بالإجراءات التقليدية المعقدة، بما يوفر الوقت والجهد ويعزز جاذبية بيئة الاستثمار في مصر.

مشروع استراتيجي يعزز التنمية المستدامة

يشكل مشروع "علم الروم" نموذجًا للشراكة بين مصر ودول المنطقة، ويجسد الثقة المتبادلة والتوجه نحو تنفيذ مشروعات استراتيجية كبرى تدعم التنمية المستدامة وتنسجم مع رؤية مصر 2030، لتصبح المنطقة محورًا سياحيًا واستثماريًا عالميًا يجذب رؤوس الأموال ويحقق النمو الاقتصادي المستدام.

الساحل الشمالي الغربي مشروع علم الروم مشروعات التطوير العمراني

