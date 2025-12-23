الأرصاد: طقس شديد البرودة صباحًا وليلاً.. وشبورة كثيفة وأمطار على بعض المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء، مؤكدة أن البلاد تشهد أجواء شديدة البرودة في الصباح الباكر، تميل للدفء نهارًا، وتعود شديدة البرودة خلال ساعات الليل على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الهيئة أن هناك فرصًا لتكوّن شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض المناطق.

خريطة سقوط الأمطار

كما أشارت الأرصاد إلى فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، إلى جانب فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من حلايب وشلاتين.

وناشدت الهيئة المواطنين توخي الحذر أثناء القيادة في فترات الصباح الباكر، ومتابعة التحديثات الدورية لحالة الطقس.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 20 12

العاصمة الادارية 19 10

6 اكتوبر 19 10

بنهــــا 20 11

دمنهور 19 11

وادى النطرون 19 10

كفر الشيخ 19 11

المنصورة 20 11

الزقازيق 20 12

شبين الكوم 19 11

طنطا 19 11

دمياط 20 12

بورسعيد 21 12

الإسماعيلية 21 11

السويس 21 11

العريش 20 10

رفح 19 09

رأس سدر 22 11

نخل 18 05

كاترين 14 02

الطور 23 12

طابا 21 10

شرم الشيخ 24 15

الاسكندرية 20 10

العلمين 20 10

مطروح 19 09

السلوم 18 08

سيوة 18 08

رأس غارب 23 12

الغردقة 24 14

سفاجا 24 13

مرسى علم 25 14

شلاتين 25 16

حلايب 24 16

أبو رماد 25 15

رأس حدربة 24 15

الفيوم 20 10

بني سويف 20 10

المنيا 20 07

أسيوط 22 08

سوهاج 24 09

قنا 24 09

الأقصر 24 10

أسوان 25 12

الوادى الجديد 24 05

أبوسمبل 25 10