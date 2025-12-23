قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفاو: مصر تقوم بإعادة تدوير الموارد المائية لتعظيم الاستفادة في الزراعة
احتفل بهدف الخصم.. مشجع مصري يثير الجدل في مباراة المنتخب أمام زيمبابوي
الأرصاد: طقس شديد البرودة صباحًا وليلاً.. وشبورة كثيفة وأمطار على بعض المناطق
الفاو: منح الرئيس السيسي وسام أجريكولا نظرا لجهوده في تحقيق الأمن الغذائي
عمر مرموش يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب مصر وزيمبابوي
ترتيب مجموعة الفراعنة في أمم أفريقيا بعد الانتصار على زيمبابوي
التركيز على جنوب أفريقيا.. مرموش يعلق على هدفه أمام زيمبابوي
يصل لـ 4 آلاف جنيه.. بشرى لأصحاب معاش تكافل وكرامة
الوحدة والتكاتف.. 4 قرارات لـ نادي القضاة بشأن الانتخابات المقبلة
محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ في أمم أفريقيا
بعد الفوز على زيمبابوي.. تعرف على موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة
الاحتلال ينسف مباني سكنية جنوب غزة
أخبار البلد

الأرصاد: طقس شديد البرودة صباحًا وليلاً.. وشبورة كثيفة وأمطار على بعض المناطق

الطقس
الطقس
يارا أمين

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء، مؤكدة أن البلاد تشهد أجواء شديدة البرودة في الصباح الباكر، تميل للدفء نهارًا، وتعود شديدة البرودة خلال ساعات الليل على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الهيئة أن هناك فرصًا لتكوّن شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض المناطق.

خريطة سقوط الأمطار

كما أشارت الأرصاد إلى فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، إلى جانب فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من حلايب وشلاتين.

وناشدت الهيئة المواطنين توخي الحذر أثناء القيادة في فترات الصباح الباكر، ومتابعة التحديثات الدورية لحالة الطقس.

 بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:- 
المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 20 12
العاصمة الادارية 19 10
6 اكتوبر 19 10
بنهــــا 20 11 
دمنهور 19 11
وادى النطرون 19 10
كفر الشيخ 19 11
المنصورة 20 11 
الزقازيق 20 12 
شبين الكوم 19 11
طنطا 19 11
دمياط 20 12
بورسعيد 21 12
الإسماعيلية 21 11
السويس 21 11
العريش 20 10
رفح 19 09
رأس سدر 22 11
نخل 18 05
كاترين 14 02
الطور 23 12
طابا 21 10
شرم الشيخ 24 15
الاسكندرية 20 10
العلمين 20 10
مطروح 19 09
السلوم 18 08
سيوة 18 08
رأس غارب 23 12
الغردقة 24 14
سفاجا 24 13
مرسى علم 25 14
شلاتين 25 16
حلايب 24 16
أبو رماد 25 15
رأس حدربة 24 15
الفيوم 20 10
بني سويف 20 10
المنيا 20 07
أسيوط 22 08
سوهاج 24 09
قنا 24 09 
الأقصر 24 10
أسوان 25 12
الوادى الجديد 24 05
أبوسمبل 25 10

الهيئة العامة للأرصاد الجوية فيسبوك الطقس أمطار طقس الثلاثاء

