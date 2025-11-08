إقبال كبير للمصريين في إيطاليا على التصويت بانتخابات مجلس النواب

توافد أبناء الجالية المصرية في إيطاليا اليوم على مقار السفارة المصرية بروما والقنصلية العامة بميلانو للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب لعام 2025.



وشهدت العملية الانتخابية التي بدأت في التاسعة صباحا إقبالا كبيرا من المصريين للمشاركة في انتخابات مجلس النواب.

واصطف الناخبون أمام صناديق الاقتراع وسط إقبال من الشباب وحرص الأسر المصرية في الانتخابات على التصويت، مؤكدين على حقهم الدستوري في المشاركة بالعملية الديمقراطية، رغم المسافات.



ورفع العديد من الناخبين خلال الإدلاء بصوتهم الأعلام المصرية، كما حرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية.

وشهد اليوم الأول من الانتخابات أمس حرص أبناء الجالية المصرية على الإدلاء بأصواتهم.



ووفرت السفارة المصرية في روما والقنصلية العامة بميلانو كافة التسهيلات الفنية والتنظيمية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة بما يعكس الصورة الحضارية للمصريين في الخارج وسط أجواء يسودها التنظيم الجيد ، وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساء بالتوقيت المحلي وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.



وتجرى الانتخابات في الخارج يومي 7 و8 نوفمبر 2025، وفي الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر، على أن تجرى الإعادة بالخارج 1 و 2 ديسمبر، والداخل 3 و 4 ديسمبر، وتعلن النتيجة الإعادة 11 ديسمبر،



وبالنسبة للمرحلة الثانية تجرى الانتخابات فى الخارج 21 و22 نوفمبر، وفى الداخل 24 و25 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة للمرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر، وتجرى جولة الإعادة فى الخارج يومى 15 و16 ديسمبر، وفى الداخل يومى 17 و18 ديسمبر، على أن تعلن النتيجة يوم 25 ديسمبر.