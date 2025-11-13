كينيا تكتشف أكبر منجم ذهب منذ عقود بقيمة تتجاوز 5.2 مليار دولار

أعلنت الحكومة الكينية اكتشاف أكبر منجم ذهب في البلاد منذ عقود، تقدر قيمته السوقية بنحو 5.29 مليار دولار أمريكي، في مشروعها الجوفي "إيسولو-بوشيانجالا" بمقاطعة كاكاميجا.



ووفقًا لصحيفة "ذا ستار كينيا"، أكدت شركة التعدين البريطانية "شانتا جولد المحدودة" وجود 1.27 مليون أونصة من الذهب في مشروعها الجوفي "إيسولو-بوشيانغالا"، مما يُمثل إنجازا مهما لقطاع التعدين في البلاد.

ويُحدد تقرير تقييم الأثر البيئي، المُقدم إلى الهيئة الوطنية لإدارة البيئة، خططًا لمنجم واسع النطاق تحت الأرض يُغطي حوالي 337 فدانًا في مقاطعة كاكاميجا الجنوبية الفرعية.



ويستخدم المشروع، الذي تقوده شركة شانتا جولد كينيا المحدودة، وهي شركة تابعة للشركة المدرجة في بورصة لندن، تقنية "لونج هول أوبن ستوبينج" المتطورة لاستخراج الخام مع تقليل تأثير التشويش على السطح.



وصرحت الشركة في بيان لها: "يهدف المشروع إلى الحصول على الترخيص اللازم لتعدين موارد الذهب في إيسولو-بوشيانجالا لأغراض اقتصادية".



وأضافت الشركة: "قد يؤدي هذا إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية من خلال توفير فرص العمل والأعمال التجارية، وتقديم مساهمات كبيرة لحكومة كينيا من خلال الضرائب ومساهمات الإيرادات، والتي من المرجح أن تُسهم في النمو الاقتصادي المحلي والإقليمي".



وتشمل البنية التحتية الرئيسية مصنع معالجة بطاقة 1500 طن يوميًا، ومحطة طاقة بقدرة 12 ميجاوات، ومنشأة لتخزين مخلفات التعدين. ومن المتوقع أن تتراوح تكلفة إنشاء المنجم بين 22 و27 مليار شلن كيني، مع عمر تشغيلي لا يقل عن ثماني سنوات.



وتلعب كينيا حاليا دورا ثانويا في صناعة تعدين الذهب في أفريقيا، حيث أنتجت حوالي 410 كيلوجرامات من الذهب في عام 2023، وهو ما يقل بكثير عن كبار المنتجين مثل غانا وجنوب أفريقيا والسودان، والتي ينتج كل منها ملايين الأونصات سنويًا وفقا لمنصة بيزنس إنسايدر المتخصصة في الشئون الأفريقية.



وعلى الرغم من هذا الإنتاج المنخفض، تبرز كينيا كوجهة جديدة جذابة لاستكشاف الذهب والاستثمار فيه، حيث احتلت المرتبة السادسة في أفريقيا من حيث جاذبية الاستثمار في التعدين في مسح معهد فريزر لعام 2023.



ورأت المنصة أنه مع اكتشاف شركة شانتا جولد المحدودة لرصيد إيسولو-بوشيانجالا بقيمة 5.29 مليار دولار أمريكي في كاكاميجا، يمكن أن يتحسن وضع كينيا بشكل كبير، مما يشير إلى تحول من التعدين الحرفي على نطاق صغير إلى الإنتاج التجاري على نطاق واسع.



ويقول الاقتصاديون إن هذا الاكتشاف قد يُنعش الاقتصاد الكيني من خلال تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الزراعة والسياحة. ومن المتوقع أيضًا أن يوفر مئات الوظائف خلال مرحلتي البناء والإنتاج، وأن يُحفز الشركات المحلية، وأن يجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

