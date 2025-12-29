قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

ننشر الصور الأولى للأسرة المتوفاة في المنيا وجهات التحقيق تطلب تحريات المباحث

الأسرة المتوفيه
الأسرة المتوفيه
ايمن رياض

ينشر " صدى البلد" الصور الأول للأسرة المتوفيه بقرية بنى أحمد بمركز المنيا داخل منزلهم والتي ضمت الأب وأبنائه الثلاث ومن جانبها أمرت جهات التحقيق بانتداب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الاب وأبنائه الثلاثة للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة، استعجال تحريات البحث الجنائي إثر العثور عليهم داخل المنزل بإحدى قرى مركز المنيا، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

ترجع أحداث الواقعة، الي تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوصول محمود. ا. د كهربائي و٣ من أبنائه متوفين، إثر بالاختناق نتيجة تسرب غاز داخل المنزل بقرية بنى أحمد الغربية بمركز المنيا.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة إلى المستشفى، وتم التحفظ على الجثامين بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف الجهات المختصة، كما جرى تحرير محضرا بالواقعة

وبدأت الجهات المختصة التحقيق، وقررت انتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير يوضح السبب الدقيق للوفاة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، فيما تكثف الجهات المعنية جهودها للوقوف على ملابسات الحادث بالكامل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 
 

المنيا أسرة وفاة جثث

