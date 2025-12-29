برلماني: مصر تقود جهود مضنية لتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط

قال الدكتور حسام خليل عضو مجلس النواب، إن مصر حققت العديد من الإنجازات السياسية والدبلوماسية خلال عام 2025 على الصعيدين الإقليمي والدولي، مما يؤكد دورها المحوري في استقرار المنطقة والسعي نحو السلام الشامل والعادل.

وأكد أن مصر نجحت في إفشال المساعي الإسرائيلية الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه قسريًا وتصفية القضية الفلسطينية، وأظهرت موقفًا حازمًا في الملف الفلسطيني عبر تمكنها من إيقاف الحرب على غزة وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وأضاف الدكتور حسام خليل، أن مصر تمكنت من فرض رؤيتها واستضافة قمة شرم الشيخ للسلام في 13 أكتوبر 2025 برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومشاركة قادة أكثر من 20 دولة، وتم تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والاستعداد لتنفيذ المرحلة الثانية، تعزيزًا لجهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه على الصعيد الإقليمي أيضًا جددت مصر موقفها الواضح من دعم استقرار وسيادة الدولة اللبنانية، وجاءت زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى بيروت مؤخرًا لتؤكد هذا الموقف، حيث مثَّلت الزيارة رسالة دعم مصر الكامل للبنان رئاسة وحكومة وشعبا في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها، ومساندة كل الخطوات التي يقوم بها لبنان لتحقيق الاستقرار المنشود.

واستطرد: كما تدعم مصر جهود الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها ودعم مؤسسات الدولة الوطنية بما يمكنها من القيام بواجباتها ومسئولياتها في حماية استقرار البلاد وصون حقوق ومقدرات الشعب السوري الشقيق.

وأشار النائب حسام خليل، إلى أنه خلال 2025 أيضًا استضافت مصر “منتدى الشراكة الروسية الإفريقية” بما تعكس الدور القيادي والريادي الذي تضطلع به مصر على المستوى الإفريقي، حيث إن مصر هي الدولة التي دشنت مسار الشراكة الروسية الإفريقية وذلك منذ انعقاد القمة الروسية الإفريقية الأولى عام 2019، عندما كانت مصر تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي.

ويعد منتدى الشراكة الروسية الإفريقية أول مؤتمر من نوعه يعقد خارج روسيا في تأكيد جديد على الثقة الدولية في الدور المصري وثقل مصر السياسي والاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي.

واستطرد النائب حسام خليل قائلاً؛ إن الدور الريادي المصري على المستويين الإقليمي والدولي يأتي من منطلق الرغبة المصرية الصادقة في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع، ودفع القارة الأفريقية إلى مزيد من التنمية والتقدم في ظل ما تزخر به من ثروات طبيعية وإمكانيات كبيرة غير مستغلة، ومحاولة صياغة غدِ أفضل للشعوب العربية والأفريقية خلال المرحلة المقبلة.