قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد مزاعم بوقوع هجوم على مقر إقامته.. ترامب يجري محادثة هاتفية مع بوتين
30 دقيقة .. حسام عبدالمجيد يهدر هدفا محققا أمام أنجولا
وظائف خالية بوزارة النقل.. قدم الآن
ننشر الصور الأولى للأسرة المتوفاة في المنيا وجهات التحقيق تطلب تحريات المباحث
نيفين مختار: بداية العام بالقرآن والدعاء تصنع فرقا في بركة الأيام
أمم إفريقيا .. أنجولا يهدد مرمى منتخب مصر فى أول ربع ساعة
موعد صرف معاش تكافل وكرامة يناير 2026 وطرق الاستعلام الرسمية
القبض على 6 طلاب تشاجروا بسلاح أبيض بالشرقية
برلماني: مصر تقود جهود مضنية لتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط
زيلينسكي ينفي قيام أوكرانيا بمحاولة استهداف مقر إقامة بوتين في نوفجورود
دبي تستضيف حفل جوائز الفيفا للأفضل العام المقبل
موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: مصر تقود جهود مضنية لتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط

الدولة المصرية
الدولة المصرية
محمد الشعراوي

قال الدكتور حسام خليل عضو مجلس النواب، إن مصر حققت العديد من الإنجازات السياسية والدبلوماسية خلال عام 2025 على الصعيدين الإقليمي والدولي، مما يؤكد دورها المحوري في استقرار المنطقة والسعي نحو السلام الشامل والعادل.

وأكد أن مصر نجحت في إفشال المساعي الإسرائيلية الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه قسريًا وتصفية القضية الفلسطينية، وأظهرت موقفًا حازمًا في الملف الفلسطيني عبر تمكنها من إيقاف الحرب على غزة وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية. 

وأضاف الدكتور حسام خليل، أن مصر تمكنت من فرض رؤيتها واستضافة قمة شرم الشيخ للسلام في 13 أكتوبر 2025 برئاسة مشتركة بين الرئيس  عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومشاركة قادة أكثر من 20 دولة، وتم تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والاستعداد لتنفيذ المرحلة الثانية، تعزيزًا لجهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه على الصعيد الإقليمي أيضًا جددت مصر موقفها الواضح من دعم استقرار وسيادة الدولة اللبنانية، وجاءت زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى بيروت مؤخرًا لتؤكد هذا الموقف، حيث مثَّلت الزيارة رسالة دعم مصر الكامل للبنان رئاسة وحكومة وشعبا في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها، ومساندة كل الخطوات التي يقوم بها لبنان لتحقيق الاستقرار المنشود.

واستطرد: كما تدعم مصر جهود الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها ودعم مؤسسات الدولة الوطنية بما يمكنها من القيام بواجباتها ومسئولياتها في حماية استقرار البلاد وصون حقوق ومقدرات الشعب السوري الشقيق.

وأشار النائب حسام خليل، إلى أنه خلال 2025 أيضًا استضافت مصر “منتدى الشراكة الروسية الإفريقية” بما تعكس الدور القيادي والريادي الذي تضطلع به مصر على المستوى الإفريقي، حيث إن مصر هي الدولة التي دشنت مسار الشراكة الروسية الإفريقية وذلك منذ انعقاد القمة الروسية الإفريقية الأولى عام 2019، عندما كانت مصر تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي.

ويعد منتدى الشراكة الروسية الإفريقية أول مؤتمر من نوعه يعقد خارج روسيا في تأكيد جديد على الثقة الدولية في الدور المصري وثقل مصر السياسي والاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي.

واستطرد النائب حسام خليل قائلاً؛ إن الدور الريادي المصري على المستويين الإقليمي والدولي يأتي من منطلق الرغبة المصرية الصادقة في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع، ودفع القارة الأفريقية إلى مزيد من التنمية والتقدم في ظل ما تزخر به من ثروات طبيعية وإمكانيات كبيرة غير مستغلة، ومحاولة صياغة غدِ أفضل للشعوب العربية والأفريقية خلال المرحلة المقبلة.

حسام خليل تهجير الشعب الفلسطيني المساعي الإسرائيلية الشعب الفلسطيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر الوطني

تردد قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

محمد صلاح

حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا

انخفاض سعر الذهب اليوم

نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-12-2025 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

مصطفى كامل

قرار جديد من مصطفى كامل ضد أحمد أبو المجد

حلمي عبد الباقي

مصطفى كامل يحيل حلمي عبد الباقي واحمد أبو المجد الى مجلس التأديب

هدى رمزى

هدى رمزي: الحجاب لم يكن سبباً في اعتزالي الفن

بالصور

تموين الشرقية في 2025.. إصدار ٩٨ ألف بطاقة تموينية وتحرير ٣٥ ألفا و٨٥٦ محضرا للمخالفين

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

صحة الشرقية تغلق وتشمّع 5 منشآت طبية غير مرخصة بالحسينية | صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

كنيسة
كنيسة
كنيسة

أجمل أفلام لمشاهدة عائلية مميزة في رأس السنة.. تقييمات عالية

افلام رأس السنة
افلام رأس السنة
افلام رأس السنة

فيديو

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد