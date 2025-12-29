البرلمان العراقي ينتخب هيبت الحلبوسي رئيسًا له

انتخب مجلس النواب العراقي، اليوم الأثنين، هيبت الحلبوسي رئيسًا للبرلمان، خلال الجلسة الأولى للدورة البرلمانية الجديدة، التي عقدت التزامًا بالمواعيد الدستورية المحددة، بعد توافقات سياسية بين الكتل الفائزة في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أن عدد المصوتين لانتخاب رئيس المجلس بلغ 309 نواب، حصل الحلبوسي منهم علي 208 صوتًا، تلاه سالم العيساوي ب66 صوتًا.

كما أعلن رئيس السن عن فتح باب الترشيح لانتخاب النائب الأول لرئيس مجلس النواب.

أول استحقاق دستوري

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن انتخاب الحلبوسي جاء عقب إعلان المجلس السياسي الوطني ترشيحه رسميًا للمنصب، في ظل منافسة شهدتها الساحة السنية خلال الأيام الماضية حول هوية مرشح رئاسة البرلمان، قبل أن تحسم لصالحه داخل قبة المجلس.

ويعد انتخاب رئيس البرلمان أول استحقاق دستوري في الجلسة الافتتاحية للمجلس، والتي يفترض أن تتبعها عملية انتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس المجلس، تمهيدًا للانتقال إلى استحقاقات تشكيل الحكومة الجديدة وانتخاب رئيس الجمهورية، وفق السياقات الدستورية المعمول بها في العراق.

وبحسب العرف السياسي المعتمد في العراق منذ عام 2003، تسند رئاسة مجلس النواب إلى المكون السني، في حين تذهب رئاسة مجلس الوزراء إلى المكون الشيعي، ومنصب رئاسة الجمهورية إلى المكون الكردي، وهو ما يجعل انتخاب رئيس البرلمان خطوة مفصلية في رسم ملامح المرحلة السياسية المقبلة.

انسحاب السامرائي

وسبق أن أعلن رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، اليوم الاثنين، انسحابه من الترشح لرئاسة البرلمان.

وقال السامرائي، في كلمة له خلال الجلسة، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "أعلن انسحابي من الترشح لمنصب رئاسة مجلس النواب".

يذكر ان رئيس السن، عامر الفائز، افتتح أعمال الجلسة رقم (1) للدورة الانتخابية السادسة السنة التشريعية الأولى من الفصل التشريعي الأول، بحضور 292 نائباً.