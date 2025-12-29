برلماني: توجيهات رئيس الوزراء بتنسيق المصنعين خطوة حاسمة لحماية السوق وتعميق الصناعة الوطنية

أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن أهمية التنسيق بين الجهات المصنعة لتلبية احتياجات السوق المحلية، تعكس رؤية الدولة الجادة لبناء قاعدة صناعية قوية ومستدامة قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ "صدي البلد" أن ما استعرضته الهيئة العربية للتصنيع من إنجازات ضخمة في مختلف القطاعات الصناعية، خاصة الصناعات الإلكترونية ووسائل النقل والطاقة النظيفة، يؤكد أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن التنسيق بين الكيانات الصناعية الكبرى، وعلى رأسها الهيئة العربية للتصنيع، يمثل عنصرًا أساسيًا لضبط السوق المحلية وتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، مؤكدًا أن البرلمان يدعم بقوة كل الجهود التي تستهدف النهوض بالصناعة الوطنية وتحقيق التنمية الصناعية الشاملة.

واختتم النائب علي الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملًا حقيقيًا بين الحكومة والقطاع الصناعي والبرلمان، من أجل تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي قادر على المنافسة في الأسواق العربية والأفريقية والدولية.