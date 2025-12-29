قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا.. اعرف الترددات كاملة
فنانة شابة تقرر ارتداء الحجاب وتحذف صورها.. تفاصيل
الصحة : دراسة تحريك أسعار بعض الخدمات غير الطارئة بهيئة الإسعاف
نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم
أصحاب المتاجر في العاصمة الإيرانية يغلقون أبوابهم بسبب الأزمة الاقتصادية
33 رحلة أسبوعيًا .. مصر للطيران تفتح خطا جديدا داخل إيطاليا
أونروا: انهيار 17 مبنى وتضرر 42 ألف خيمة بغزة في أسبوع واحد
رسميًا .. استشهاد أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام
تجويع وتعذيب .. كواليس تحقيقات النيابة في الهروب الجماعي لنزلاء مصحة إدمان بالبدرشين
بحضور شوقي غريب | جنازة شعبية لنجم غزل المحلة صابر عيد .. صور
عزاء يتحول إلى مسرح جريمة .. طفل بين الحياة والموت بعد اعتداء غادر بالإسماعيلية | القصة كاملة
اليمين ينقلب علي اليسار.. جيش الاحتلال يلغي اشتراكه مع صحيفة “هآرتس”
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: توجيهات رئيس الوزراء بتنسيق المصنعين خطوة حاسمة لحماية السوق وتعميق الصناعة الوطنية

مدبولي
مدبولي
حسن رضوان

أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن أهمية التنسيق بين الجهات المصنعة لتلبية احتياجات السوق المحلية، تعكس رؤية الدولة الجادة لبناء قاعدة صناعية قوية ومستدامة قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ "صدي البلد" أن ما استعرضته الهيئة العربية للتصنيع من إنجازات ضخمة في مختلف القطاعات الصناعية، خاصة الصناعات الإلكترونية ووسائل النقل والطاقة النظيفة، يؤكد أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن التنسيق بين الكيانات الصناعية الكبرى، وعلى رأسها الهيئة العربية للتصنيع، يمثل عنصرًا أساسيًا لضبط السوق المحلية وتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، مؤكدًا أن البرلمان يدعم بقوة كل الجهود التي تستهدف النهوض بالصناعة الوطنية وتحقيق التنمية الصناعية الشاملة.

واختتم النائب علي الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملًا حقيقيًا بين الحكومة والقطاع الصناعي والبرلمان، من أجل تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي قادر على المنافسة في الأسواق العربية والأفريقية والدولية.

رئيس الوزراء السوق الصناعة الوطنية مصطفى مدبولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر

بالتردد.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا

محمد صلاح

حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-12-2025 والقنوات الناقلة

محمد صلاح

ترتيب هدافي كأس الأمم الإفريقية 2025 حتى الآن.. موقف محمد صلاح

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: عقوق الوالدين له عقوبتان فى الدنيا والآخرة

حفل تكريم الفائزين في المسابقة السنوية لتلاوة القرآن الكريم

«خريجي الأزهر» و«مؤسسة أبو العينين الخيرية» تكرمان 26 فائزا بمسابقة الأصوات الحسنة.. صور

الشيخ خالد الجندي

ما هي أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. خالد الجندي يجيب

بالصور

صحة الشرقية تغلق وتشمّع 5 منشآت طبية غير مرخصة بالحسينية | صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

كنيسة
كنيسة
كنيسة

أجمل أفلام لمشاهدة عائلية مميزة في رأس السنة.. تقييمات عالية

افلام رأس السنة
افلام رأس السنة
افلام رأس السنة

وفد من طب الزقازيق يزورون دار الأيتام وينظمون مبادرة للكشف على الأطفال | صور

طب الزقازيق
طب الزقازيق
طب الزقازيق

فيديو

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد