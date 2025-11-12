قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد أبو بكر: الجهود الدبلوماسية المصرية بالسودان فخر للأجيال القادمة
البيت الأبيض: الولايات المتحدة ليست مهتمة ببناء قاعدة عسكرية في قطاع غزة
مصيرنا واحد.. وزير الخارجية: التنسيق المصري السوداني قوي وصلب وعلى أعلى مستوى
وزير الخارجية: لمصر الحق الكامل في الدفاع عن مصالحها المائية وفقًا للقانون الدولي
ننشر تفاصيل التحقيق بمدرسة التجمع اليوم وكواليس قرار وضعها تحت إشراف التعليم
من أمراض القلوب.. دينا أبو الخير: الغفلة عن ذكر الله أخطر من وساوس الشيطان |فيديو
وزير الخارجية: إعلان الرباعية الصادر في 12 سبتمبر خارطة طريق لإنقاذ السودان
هل يجوز بيع الأب هدية ذهبية أُهديت لطفله الصغير؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
الحكومة: إعلان خلو مصر من التراكوما شهادة جديدة على جهود تحسين الرعاية الصحية
وزير الخارجية: الاهتمام العالمي بما يحدث في السودان يكاد يكون منعدمًا | فيديو
شتاء مبكر.. إرشادات من الأرصاد للسلامة أثناء العواصف الرعدية المتوقعة غدا
مدير عام مصلحة الضرائب يكشف المستور ويفضح رجال أعمال ومحاسبين في قضية رشوة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

احمد عبد القوى
احمد عبد القوى

رغم حالة القشعريرة  التي تنتابني كلما تحدثت عنها أو حتى تذكّرتها، إلا أنني لا أملك إلا أن أُبدي بعض الاحترام لذلك الكائن الجريء، الذي اقتحم منزلي بلا دعوة، واستوطنه لثلاثة أيام كاملة كأنها صاحبة البيت وأنا الضيف العابر.  

كل شيء بدأ مساءً هادئًا، بينما كنت أتهيأ لمشاهدة فيلمٍ درامي يذكرني بأن الحياة ليست عادلة، حتى سمعت صوت خشخشة غامضة في المطبخ. 

تساءلت في البداية: "هل تلك الريح؟ أم أن الجيران قرروا إقامة حفلتهم السنوية داخل ثلاجتي؟" لكن الحقيقة كانت أكثر رعبًا— وأقل تهذيبًا — كانت العرسة في أول ظهورٍ رسمي لها.  

ظهرت من بين أكياس السكر كأنها شبح من عالم أشبه بحكايات الرعب، طويلة قليلاً، نحيفة أكثر مما ينبغي، ولها نظرات لم أرَ مثلها حتى في أفلام التحقيقات الجنائية. 

لم تفر، ولم تختبئ، بل نظرت إليّ بتحدٍّ صريح، وكأنها تقول: "من فينا المالك الحقيقي هنا؟".  

بدأت حرب الأعصاب. كنت أتحرك بخطى محسوبة، أُغلق الأبواب كقائد  يُعدّ لمعركة مصيرية، وهي في المقابل تتنقل بخفةٍ وفخامةٍ لا تليق إلا بجاسوسةٍ مخضرمة.

 في الليلة الثانية قررتُ أن أضع فخًا، قطعة جبن في زاوية المطبخ، لكن العرسة — يا لدهائها — تناولت الجبن واختفت، تاركةً لي الفخ فارغًا وإحساسًا عميقًا بالإهانة.  

أما في اليوم الثالث، فقد بلغت الحرب ذروتها.

 قررت أن أستعين بسلاحٍ متطور: "العم حسنين"، جاري الخبير في مكافحة الكائنات الغريبة. دخل البيت حاملًا عصاه كأنه ذاهب إلى معركة مقدسة، وبعد مطاردة بطولية أشبه بمشهد أكشن بين الجدران، اختفت العرسة كما جاءت، دون أثر، تاركةً وراءها فوضى..هل اختفت أم ستعود مرة أخرى ؟!! يبدو أنها ستعود حاملة معها لحظات من خيبة الأمل .. على الأقل بعد ثلاثة أيام منحت لى هذه العبقرية الصغيرة هدنة لكى أفكر كثيرا فى هذا المخلوق قليل الحجم .. 

يبدو أن القصة لها فلسفة أبعد من مجرد كائن مشاغب ينغص عليك عيشتك..على العموم أنا فى هدنة حاليا لحرب تبدو كحرب طروادة مع عرستى التى ربما تصبح صديقة يوما ما وليست عدوا .. وللحديث بقية.…

مغامرة كائن يوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

فيديو فتاة جسر السويس

فيديو فتاة جسر السويس.. التحريات تكشف مفاجأة عن هوية المتهم

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

هزة أرضية

سكان مصر يشعرون بهزة أرضية جديدة.. وتوضيح عاجل من معهد البحوث الفلكية

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

فتاة جسر السويس

القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة

هيدي كرم

بعد زواجه من مي عز الدين.. تصرف حاسم من هيدي كرم ضد أحمد تيمور

بالصور

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة:
طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة:
طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة:

100 صورة للنجوم على ريد كاربت القاهرة السينمائي.. الألبوم الكامل

إلهام شاهين وميريهان حسين ونيرمين الفقي
إلهام شاهين وميريهان حسين ونيرمين الفقي
إلهام شاهين وميريهان حسين ونيرمين الفقي

هنادي مهنا رفقة زوجها أحمد خالد صالح في افتتاح مهرجان القاهرة

احمد خالد صالح وهنادي مهنا
احمد خالد صالح وهنادي مهنا
احمد خالد صالح وهنادي مهنا

وصلت لـ 600 ألف جنيه.. تخفيضات لـ أسعار 5 سيارات زيرو في مصر

تخفيضات أسعار 5 سيارات زيرو
تخفيضات أسعار 5 سيارات زيرو
تخفيضات أسعار 5 سيارات زيرو

فيديو

زواج مي عز الدين

خبير تغذية.. من هو أحمد تيمور زوج مي عز الدين ؟

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني ويحول جلده للون الأصفر

بيان نفي

مصدر أمني ينفي مزاعم إخـ وانية باستهداف مواطنين في أسوان

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: السكن والمساكنة: رؤية أخلاقية واجتماعية في ضوء القيم المصرية

المزيد