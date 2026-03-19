قائمة ألمانيا لمعسكر مارس.. ناجيلسمان يستبعد موسيالا ويجهز الماكينات لمونديال 2026

كشف جوليان ناجيلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، عن قائمة فريقه خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، والتي تنطلق الأسبوع المقبل وتستمر حتى مطلع شهر أبريل، في إطار الاستعدادات الجادة لخوض منافسات كأس العالم 2026.

ويخوض المنتخب الألماني مباراتين وديتين خلال هذا المعسكر، حيث يواجه منتخب سويسرا يوم 27 مارس، قبل أن يلتقي نظيره غانا يوم 30 من الشهر ذاته، ضمن خطة الإعداد للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل البطولة العالمية التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

غيابات لافتة في قائمة المانشافت

وشهدت القائمة غياب بعض الأسماء البارزة، على رأسها نجم بايرن ميونخ جمال موسيالا، رغم تعافيه من الإصابة، في قرار أثار تساؤلات حول جاهزيته الفنية أو رؤية الجهاز الفني في هذه المرحلة. كما استمر استبعاد أنجيلو ستيلر، لاعب شتوتجارت، ليواصل غيابه عن صفوف المنتخب منذ التوقف الدولي الماضي.

وتخلو القائمة من المفاجآت الكبرى، حيث اعتمد ناجيلسمان على مجموعة من العناصر الأساسية التي تمثل القوام الرئيسي للفريق، مع مزيج من الخبرة والشباب.

قائمة ألمانيا لمعسكر مارس

وضمت القائمة 26 لاعبًا، وجاءت كالتالي:

في حراسة المرمى: أوليفر باومان – ألكسندر نوبل – يوناس أوربيج.

في خط الدفاع: فالدمار أنتون – ناثانيال براون – باسكال جروس – يوشوا كيميش – ألكسندر بافلوفيتش – دافيد راوم – أنطونيو روديجر – نيكو شلوتربيك – أنتون شتاش – جوناثان تاه – ماليك ثياو – يوشا فاجنومان.

في خط الوسط: ليون جوريتسكا – كاي هافيرتز – فيليكس نميشا – فلوريان فيرتز – نيك فولتيماده.

في خط الهجوم: سيرج جنابري – ليروي ساني – كيفن شاده – دينيز أونداف – لينارت كارل – جيمي ليفلينج.

طموح العودة إلى منصة التتويج

ويسعى المنتخب الألماني لاستعادة أمجاده العالمية، حيث يطمح في التتويج بلقب كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه، وهو اللقب الغائب منذ نسخة 2014 التي شهدت تتويجه الأخير.

ويأمل الجهاز الفني في استغلال فترة التوقف الدولي لتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا، مع اختبار بعض العناصر الجديدة، قبل الدخول في المرحلة الحاسمة من التحضيرات للمونديال، في ظل منافسة قوية منتظرة بين كبار المنتخبات العالمية.