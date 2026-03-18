رئيس اتحاد اليد يجتمع مع مسئولي بوما في ألمانيا لتجديد تعاقد المنتخبات بمزايا جديدة

على هامش تواجد بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة اليد في ألمانيا، استعدادا لمواجهة المنتخب الألماني غدا ضمن برنامج الإعداد لبطولة العالم، قام الكابتن خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس البعثة بعدد من التحركات المهمة التي تصب في مصلحة المنتخبات الوطنية.

وعقد رئيس الاتحاد، اجتماعا مع شركة PUMA العالمية للملابس الرياضية، بحضور Bruno Meier مدير قطاع الألعاب الجماعية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا إلى جانب الإسباني خافيير باسكوال المدير الفني للمنتخب الوطني.

وشهد الاجتماع مناقشة تجديد التعاقد بين الاتحاد والشركة لفترة مقبلة، حيث تم استعراض عدد من البنود التي تهدف إلى تحقيق مزايا إضافية للمنتخبات الوطنية، سواء على مستوى الدعم الفني أو التجهيزات، على أن يتم تحديد موعد نهائي للاجتماع مع رئيس مجلس إدارة الشركة عقب الاتفاق على كافة التفاصيل.

كما حرص المدير الفني الإسباني باسكوال على مراجعة التصميمات الجديدة الخاصة بملابس المنتخب الوطني المقرر استخدامها خلال بطولة العالم المقبلة، في إطار الاستعدادات الشاملة للظهور بأفضل صورة ممكنة في الحدث العالمي