الزراعة: المرور على الجمعيات الزراعية لمتابعة صرف الأسمدة

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 223 من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 4 إلى 10 نوفمبر الجاري.

وخلال هذا الاسبوع شهدت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة، ندوات للتوعية بالأمراض المشتركة ومرض السعار، واستمرار أعمال تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

كما أسفرت حملات الرقابة على الأسواق عن ضبط طن و120 كجم من الكبدة والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما قامت مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة، بزيارات ميدانية لمتابعة عملية توزيع الأسمدة في كرداسة وكفر حكيم، وتمت إزالة حالات تعد على الأراضي الزراعية.

وفي القطاع البيطري، تم تحصين أكثر من 102 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، إضافة إلى ضبط أكثر من 3.3 طن من اللحوم المصنعة والدواجن غير الصالحة للاستهلاك، كما تواصل مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، متابعة عمليات صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية، فيما أعلنت مديرية الطب البيطري عن استمرار أعمال تحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وأعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، عن تحصين 71,168 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كما نفذت المديرية ندوة توعوية حول خطورة الأمراض الوبائية المشتركة كالسعار وأهمية التحصين وخاصة ضد عترة الحمى القلاعية سات 1، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، المرور على الزراعات الشتوية لتقديم التوصيات الفنية وإرشادات المكافحة، وتم المرور على حلقة تجميع القطن ببندر تلا، وإزالة حالات تعد على الأراضي الزراعية.

كما قامت مديرية الطب البيطري بالمرور على أسواق المواشي لمتابعة أعمال التقصي والتحصين والتطهير، كما قامت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، بالمرور على الزراعات القائمة والجمعيات الزراعية.

ونفذت مديرية الطب البيطري قافلة بيطرية مجانية بالتعاون مع كلية طب بيطري جامعة كفر الشيخ قدمت 3407 خدمات بيطرية، وتم تحصين 129,688 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، المرور على الجمعيات الزراعية لمتابعة صرف الأسمدة، وتنفيذ إزالة حالات تعد على الأراضي الزراعية، كما واصلت مديرية الطب البيطري، المرور على لجان التحصين لمتابعة عمليات تحصين الماشية، وتنفيذ ندوات إرشادية حول أهمية التحصين، كما أطلقت مديرية الطب البيطري 12 قافلة بيطرية قدمت خدماتها لـ 5,159 حيوانًا. وتم تحصين 351,890 رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية. كما أسفرت حملات الرقابة عن ضبط 14 طن و761 كجم من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك.

بينما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، اجتماعاً مع مديري الجمعيات استعداداً للموسم الشتوي، وأعلنت عن استمرار أعمال تطهير المساقي الخصوصية. كما أعلنت مديرية الطب البيطري عن تحصين 262,137 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الأسكندرية، اجتماعاً مع رؤساء الجمعيات ومديري العموم لمتابعة صرف الأسمدة وتنقية الحصر الزراعي، وتنفيذ يوم حقلي إرشادي لمحصول بنجر السكر، وفحص أشجار النخيل بالمنتزه، بالإضافة إلى إزالة حالات تعد على الأراضي الزراعية، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة مطروح، مؤتمراً للنهوض بمحصول القمح استعداداً لموسم زراعته، كما تابعت مديرية الطب البيطري، أعمال لجان تحصين الماشية.

فيما قامت مديرية الطب البيطري بمحافظة السويس، بمتابعة أسواق الحيوانات الحية وتحصين الحيوانات بها ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وعمل توعية إرشادية بأهمية التحصين والتلقيح الاصطناعي للحيوانات، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية، المرور على الجمعيات الزراعية لمتابعة سير العمل وصرف الأسمدة، وإزالة حالات تعد على الأراضي الزراعية.

ونفذت مديرية الطب البيطري قافلة بيطرية تناسلية علاجية مجانية شملت 1,991 حيوانًا في قرية المزارعة بالتل الكبير، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، متابعة الزراعات الشتوية، وبدء أعمال التسوية بالليزر لمحصول القمح كجزء من برنامج ترشيد المياه. كما أعلنت عن استمرار تطهير المساقي الخصوصية وبدء صرف الأسمدة للموسم الشتوي وفقاً لمنظومة الصرف الجديدة، كما قامت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، بالمرور على الجمعيات الزراعية في أول أيام صرف الأسمدة للموسم الشتوي.

واستقبلت مديرية الطب البيطري رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية وفريق من جهاز مستقبل مصر لمتابعة أعمال مجزر شطا الجديد تمهيداً لافتتاحه، كما تابعت أعمال لجان التحصين ضمن الحملة القومية.

وقامت مديرية الزراعة بمحافظة شمال سيناء، بالمرور على بعض الزراعات لتقديم الإرشادات الزراعية حول المكافحة والتسميد، وتنفيذ ندوة إرشادية حول تجهيز الأرض وزراعة القمح، والمرور على محلات الأعلاف لضمان تطبيق الاشتراطات المنظمة لتداولها، كما نظمت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، قافلة زراعية إرشادية لمتابعة مزارعي وادي طور سيناء وتقديم توصيات حول تقليم أشجار المانجو، وتفقد مزارع تستعد لزراعة القمح، بالإضافة إلى استمرار أعمال مقاومة القوارض بقرية الجبيل.

وأطلقت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، حملة التسوية بالليزر ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه، وقامت بالمرور على مزارع الدواجن ومحلات الأعلاف ومراكز تجميع الألبان، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنيا، المرور على الجمعيات الزراعية لمتابعة توزيع الأسمدة المدعمة، وإزالة حالات تعد على الأراضي الزراعية، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة اسيوط، المرور لمتابعة الزراعات الشتوية المختلفة (بنجر سكر، بطاطس، ثوم، بصل، فول بلدي، ينسون) وتقديم التوصيات الفنية للمكافحة المتكاملة، كما تمت إزالة حالات تعد على الأراضي الزراعية، كما قامت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، بالمرور على الجمعيات الزراعية لمتابعة صرف الأسمدة للموسم الشتوي.

وأعلنت مديرية الطب البيطري عن تحصين أكثر من 35 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وخلال هذا الاسبوع ايضا نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة سوهاج، عدة ندوات إرشادية حول الحمى القلاعية والعترة سات1 وأهمية التحصين للحفاظ على الثروة الحيوانية، إضافة إلى التوعية بمرض السعار وكيفية التعامل مع حالات العقر، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة قنا، المرور على زراعات البنجر، ونفذت برامج توعوية للمزارعين بالتعاون مع الجهات المختصة حول المكافحة المتكاملة للآفات والأمراض والحشائش بمحصول القمح، والمرور على الحقل الإرشادي بالمنزرع بطريقة الشتل والري بالتنقيط، كما قامت مديرية الزراعة بمحافظة الأقصر، بالمرور على الإدارات والجمعيات الزراعية لمتابعة عمليات صرف الأسمدة، كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة اسوان إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمركز كوم أمبو، والمرور على الجمعيات الزراعية لمتابعة عمليات صرف الأسمدة.

