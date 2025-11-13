حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية.. تحذير من الأرصاد عن طقس اليوم الخميس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرا بشأن حالة الطقس اليوم الخميس، مشيرة إلى أن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، خاصة على مناطق من شمال البلاد، يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على معظم الأنحاء.

طقس خريفي مائل للبرودة نهارا و ليلاً

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس خريفي مائل للبرودة و يكون معتدل الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، ومائل للحرارة على جنوب سيناء، بينما يسود طقس حار على جنوب الصعيد.

أما في ساعات الليل، فيكون الطقس معتدل الحرارة في أوله، ويميل للبرودة في نهايته.

أمطار رعدية وتساقط للبرد على بعض المناطق

وحذرت الأرصاد من سقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق، مشيرة إلى أن الأمطار ستكون غزيرة ورعدية أحيانا، وقد يصاحبها تساقط لحبات البرد، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

توزيع الأمطار المتوقعة

السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على فترات متقطعة.

وفى جنوب الوجه البحري أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانًا على فترات متقطعة.

أما القاهرة الكبرى ومدن القناة فرص أمطار خفيفة على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

وفيما يلي بيان درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم المصرية:

محافظة القاهرة 17 25

طنطا 16 24

محافظة الإسكندرية 17 23

محافظة مطروح 16 22

سيوة 13 24

محافظة بورسعيد 20 24

السويس 20 26

طابا 16 25

سانت كاترين 10 23

شرم الشيخ 23 31

محافظة الغردقة 20 30

مرسى علم 22 32

محافظة الفيوم 16 25

محافظة أسيوط 15 26

محافظة سوهاج 16 27

محافظة الأقصر 18 30

محافظة أسوان 20 31

محافظة الوادي الجديد 20 31

الأرصاد تنصح المواطنين بالاحتياط

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بضرورة متابعة النشرات الجوية أولا بأول، فضلا عن تجنب التعرض المباشر للأمطار الغزيرة، خاصة في المناطق الشمالية، مع القيادة بحذر على الطرق السريعة لتفادي الانزلاقات الناتجة عن الأمطار ونشاط الرياح.