عرض مثلث الحب بالقاهرة السينمائي الدولي.. السبت
مجلس القضاء الأعلى العراقي يدعو للإسراع بتشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية
المفوضية الأوروبية: الأصول الروسية هي الطريقة الأكثر فاعلية لتمويل أوكرانيا
الرئيس السيسي يهنئ نظيره الفلسطيني بذكرى العيد الوطني
حملات رقابية للتفتيش على الأسواق والمحال العامة والمخابز بالإسكندرية
ما حكم ضرب الزوجة تاركة الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
بيطري سوهاج يواصل المعركة ضد الأوبئة.. تحصين أكثر من 100 ألف رأس ماشية في حملة موسّعة
لو تعرضت لحادث أو اعتداء .. خطوات تقديم بلاغ إلكتروني للنيابة من الموبايل |فيديو
حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية.. تحذير من الأرصاد عن طقس اليوم الخميس
المبعوث الأمريكي إلى العراق: نتطلع للعمل مع الحكومة المقبلة
النقل توقع عقدًا لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائى السريع مع اتحاد شركات
شبورة مائية وأجواء خريفية حارة.. حالة الطقس اليوم| فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية.. تحذير من الأرصاد عن طقس اليوم الخميس

الطقس
الطقس
أمينة الدسوقي

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرا بشأن حالة الطقس اليوم الخميس، مشيرة إلى أن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، خاصة على مناطق من شمال البلاد، يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على معظم الأنحاء.

طقس خريفي مائل للبرودة نهارا و ليلاً

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس خريفي مائل للبرودة و يكون معتدل الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، ومائل للحرارة على جنوب سيناء، بينما يسود طقس حار على جنوب الصعيد.

أما في ساعات الليل، فيكون الطقس معتدل الحرارة في أوله، ويميل للبرودة في نهايته.

منخفض جوي يسيطر على البلاد خلال ساعات.. وأمطار رعدية تضرب هذه المناطق

أمطار رعدية وتساقط للبرد على بعض المناطق

وحذرت الأرصاد من سقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق، مشيرة إلى أن الأمطار ستكون غزيرة ورعدية أحيانا، وقد يصاحبها تساقط لحبات البرد، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

أمطار رعدية متقطعة علي سواحل كفرالشيخ

توزيع الأمطار المتوقعة 

السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على فترات متقطعة.

وفى جنوب الوجه البحري أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانًا على فترات متقطعة.

أما القاهرة الكبرى ومدن القناة فرص أمطار خفيفة على فترات متقطعة.

أمطار على الإسكندرية مع استمرار الملاحة بالميناء

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

وفيما يلي بيان درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم المصرية:

محافظة القاهرة    17    25
طنطا    16    24
محافظة الإسكندرية    17    23
محافظة مطروح    16    22
سيوة    13    24
محافظة بورسعيد    20    24
السويس    20    26
طابا    16    25
سانت كاترين    10    23
شرم الشيخ    23    31
محافظة الغردقة    20    30
مرسى علم    22    32
محافظة الفيوم    16    25
محافظة أسيوط    15    26
محافظة سوهاج    16    27
محافظة الأقصر    18    30
محافظة أسوان    20    31
محافظة الوادي الجديد    20    31

الأرصاد تنصح المواطنين بالاحتياط

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بضرورة متابعة النشرات الجوية أولا بأول، فضلا عن تجنب التعرض المباشر للأمطار الغزيرة، خاصة في المناطق الشمالية، مع القيادة بحذر على الطرق السريعة لتفادي الانزلاقات الناتجة عن الأمطار ونشاط الرياح.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الخميس درجات الحرارة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم

