حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة في هذه المناطق

عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الخميس طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

الظواهر الجوية غدا

توقع الخبراء تكوُّن شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وفرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

كما توقعوا وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحري وحلايب وشلاتين، تمتد خفيفة مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

اقرأ أيضًا:

سقوط أمطار على شوارع وأحياء بورسعيد

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا في القاهرة والمحافظات

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 25 17

العاصمة الإدارية 26 15

6 أكتوبر 26 15

بنها 25 17

دمنهور 24 16

وادي النطرون 26 17

كفر الشيخ 24 16

المنصورة 24 16

الزقازيق 25 17

شبين الكوم 24 16

طنطا 24 16

دمياط 25 19

أمطار

بورسعيد 24 20

الإسماعيلية 27 21

السويس 26 20

العريش 25 17

رفح 24 17

رأس سدر 26 19

نخل 26 16

كاترين 23 10

الطور 25 18

طابا 25 16

شرم الشيخ 31 23

الإسكندرية 23 17

العلمين 22 16

مطروح 22 16

السلوم 21 15

سيوة 24 13

رأس غارب 31 21

الغردقة 30 20

سفاجا 31 21

مرسى علم 32 22

شلاتين 31 21

حلايب 28 22

أبو رماد 30 21

رأس حدربة 28 22

الفيوم 25 16

بني سويف 26 16

المنيا 27 15

أسيوط 26 15

سوهاج 27 16

قنا 30 17

الأقصر 30 18

أسوان 31 20

الوادي الجديد 28 17

أبو سمبل 20 20

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة 32 20

المدينة 32 20

الرياض 27 17

المنامة 29 23

أبو ظبي 32 21

الدوحة 30 22

الكويت 27 19

دمشق 24 08

بيروت 24 20

عمان 21 13

القدس 20 12

غزة 25 18

بغداد 32 18

مسقط 29 23

صنعاء 23 08

الخرطوم 37 25

طرابلس 23 15

تونس 26 14

الجزائر 27 20

الرباط 25 14

نواكشوط 30 21

الأمطار بمدينة سانت كاترين

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 16 03

إسطنبول 17 10

إسلام آباد 25 10

نيودلهي 26 14

جاكرتا 31 23

بكين 16 01

كوالالمبور 32 24

طوكيو 16 12

أثينا 20 09

روما 20 08

باريس 17 11

مدريد 19 10

برلين 16 09

لندن 16 13

مونتريال 02 00

موسكو 05 04

نيويورك 12 04

واشنطن 13 03

أديس أبابا 24 10

الطقس الطقس غدا حالة الطقس غدا حالة الطقس الأرصاد الظواهر الجوية الظواهر الجوية غدا

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة

100 صورة للنجوم على ريد كاربت القاهرة السينمائي.. الألبوم الكامل

هنادي مهنا رفقة زوجها أحمد خالد صالح في افتتاح مهرجان القاهرة

وصلت لـ 600 ألف جنيه.. تخفيضات لـ أسعار 5 سيارات زيرو في مصر

