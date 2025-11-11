قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمات

أمطار متفاوتة الشدة.. تقلبات جوية وطقس سيء بعد غد الخميس

تقلبات جوية
تقلبات جوية
عبد العزيز جمال

تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية اعتبارًا من الخميس 13 نوفمبر الجاري، وفق ما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التي أكدت أن مصر ستتعرض لتقلبات جوية تشمل أمطارًا متفاوتة الشدة على عدد من المناطق، إلى جانب انخفاض في درجات الحرارة قد يقترب من الصفر في بعض المناطق الشمالية، في أول موجة باردة قوية تضرب البلاد مع دخول النصف الثاني من فصل الخريف.
 

طقس سيء وتقلبات تبدأ الخميس

أوضحت الهيئة في بيانها أن البلاد تستعد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تبدأ من فجر الخميس وتمتد حتى نهاية الأسبوع، حيث يتوقع الخبراء تزايد فرص سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال الجمهورية، وتشمل السواحل الشمالية، الوجه البحري، ومدن القناة، مع احتمالية امتدادها إلى بعض المناطق من القاهرة الكبرى.

وأكدت الأرصاد أن هذه الحالة الجوية تعتبر من أقوى الحالات منذ بداية فصل الخريف، نتيجة لتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مصحوب بكتلة هوائية باردة قادمة من أوروبا، تعمل على خفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ وزيادة فرص تكون السحب الرعدية.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستسجل انخفاضًا تدريجيًا اعتبارًا من الخميس، حيث تكون العظمى على السواحل الشمالية ما بين 22 و25 درجة مئوية، بينما تتراوح في القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 25 و27 درجة مئوية، في حين تسجل محافظات جنوب البلاد ما بين 25 و34 درجة مئوية، وهو ما يعكس تغيرًا حادًا في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية.

وأضافت الهيئة أن درجات الحرارة الصغرى ستنخفض بشكل أكبر لتسجل 16 درجة في القاهرة، بينما تقل عن 10 درجات في بعض مناطق شمال الصعيد والمدن الجديدة، ما يعني أن البلاد على موعد مع ليالٍ باردة بشكل ملحوظ تستدعي ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

أماكن سقوط الأمطار المتوقعة

وفقًا لخريطة الطقس التي أصدرتها الهيئة، من المتوقع أن تبدأ الأمطار الخفيفة يوم الخميس على محافظات السلوم ومرسى مطروح والإسكندرية، وتمتد تدريجيًا لتصل إلى دمياط وبورسعيد وشمال سيناء، مع فرص متوسطة لسقوط الأمطار على مدن القناة وشمال الدلتا.

وفي ساعات الليل المتأخرة، قد تصل الأمطار إلى القاهرة الكبرى بشكل متفرق وعلى فترات متقطعة، وقد تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق الساحلية نتيجة نشاط السحب المنخفضة والمتوسطة.

 

الأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة والرياح الباردة

ونبهت الهيئة المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر من الرياح الشمالية الغربية الباردة التي ستنشط خلال ساعات الليل، مؤدية إلى الإحساس ببرودة مضاعفة عن القيم الفعلية للحرارة، خاصة في المناطق المكشوفة وعلى الطرق الزراعية والساحلية.

كما دعت قائدي المركبات إلى القيادة بحذر شديد خلال فترات تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى.

بيان تفصيلي من الأرصاد خلال ساعات

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على ضرورة متابعة النشرات الجوية اليومية عبر منصاتها الرسمية وصفحاتها الموثوقة على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة مع احتمالية تطور الحالة الجوية بشكل مفاجئ.

نصائح وتحذيرات للمواطنين

وجهت الهيئة عدة نصائح مهمة للمواطنين للتعامل مع الطقس السيء، أبرزها:

ارتداء الملابس الثقيلة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

تجنب ركن السيارات أسفل الأشجار أو اللوحات المعدنية أثناء سقوط الأمطار.

توخي الحذر على الطرق السريعة بسبب تكون الشبورة المائية وانخفاض الرؤية.

متابعة تحذيرات الأرصاد أولًا بأول لتفادي أي مخاطر جوية مفاجئة.

