إقبال واسع من الجالية المصرية في الأردن على التصويت وانتظام العملية الانتخابية
روسيا تعلن السيطرة على بلدة جديدة جنوب أوكرانيا
يجب أن نكون مستعدين.. روسيا تحذر من عواقب استئناف التجارب النووية الأمريكية
توروب: نعرف أهمية مواجهة الزمالك.. وجئنا من أجل لقب السوبر وليس لمجرد المشاركة
واشنطن تشتعل بالسخرية.. ترامب ينام على الهواء مباشرة| شاهد
الأرصاد: كتل هوائية صحراوية تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة| تفاصيل
الاحتلال يخرق هدنة غزة.. استشهاد وإصابة فلسطينيين بمخيم البريج
هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل
نجاحات أمنية متتالية.. وزير الداخلية يراجع مع مساعديه خطط تأمين انتخابات النواب
22 نوفمبر.. تأجيل أولى جلسات دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم
فى عيد ميلاده.. قصة رفض محيي إسماعيل تقبيل سعاد حسني وتجسيده لـ معمر القذافي
يضيف 16 مليون قدم مكعب يوميا..كشف جديد للغاز بالصحراء الغربية
توك شو

الأرصاد: كتل هوائية صحراوية تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة| تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تشهد مصر خلال الأيام المقبلة موجة من الطقس الخريفي المستقر، لكنها مصحوبة بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال فترة النهار، وهو ما يجعل المواطنين بحاجة إلى الانتباه للفرق الكبير بين درجات الحرارة في النهار والليل.

توقعات درجات الحرارة

أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر ببعض الكتل الهوائية الصحراوية، ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام. 

وأضافت غانم، أن متوسط درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة يتراوح بين 27 و29 درجة مئوية نهارًا.

حالة الطقس في محافظات الصعيد

أوضحت غانم أن محافظات الصعيد تشهد أجواء حارة خلال النهار، لكن تنخفض درجات الحرارة ليلاً، مع تحسن ملحوظ في الأحوال الجوية، مشيرة إلى أن الانخفاض يكون أكثر وضوحًا في فترة الليل المتأخر والصباح الباكر.

فارق درجات الحرارة بين النهار والليل

أشارت عضو المركز الإعلامي إلى أن درجات الحرارة في فترة المساء تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية بالقاهرة، وأن الفارق بين النهار والليل قد يصل إلى 10 – 12 درجة، وهو ما يستدعي ارتداء ملابس خفيفة نهارًا وأخرى أكثر دفئًا في المساء لتجنب الإصابة بنزلات البرد أو الإنهاك الحراري.

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا.. طقس خريفي مائل للحرارة وأجواء حارة في جنوب الصعيد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم السبت 8-11-2025 في القاهرة والمحافظات، مشيرة إلى أن البلاد شهدت طقسًا خريفيًا مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، ومائلًا للحرارة خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء، وحارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون معتدل الحرارة في أول الليل ومائلًا للبرودة في آخره.

حالة الطقس في القاهرة والمحافظات

وفقًا لتوقعات الهيئة، تتراوح درجات الحرارة العظمى في مختلف المناطق كما يلي:

القاهرة الكبرى: 26–27 درجة

السواحل الشمالية: 26–27 درجة

شمال الصعيد: 28–29 درجة

جنوب الصعيد: 33–34 درجة

وأضافت الهيئة أن الطقس سيكون مناسبًا للخروج خلال النهار، مع ضرورة ارتداء ملابس خفيفة في المناطق الحارة، خاصة في جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الشبورة المائية على الطرق

حذرت الأرصاد من تشكل الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى مدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، مشيرة إلى أنها قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، ما يتطلب الحذر أثناء القيادة واتباع إرشادات المرور.

فرص ضعيفة لسقوط الأمطار

توقعت الهيئة أن تكون فرص سقوط الأمطار غدًا ضعيفة، مع احتمالية حدوث رذاذ خفيف غير مؤثر على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بالإضافة إلى ظهور بعض السحب المنخفضة على جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

تتوقع الأرصاد أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى غدًا كالتالي:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 – الصغرى 20 درجة

السواحل الشمالية: العظمى 26 – الصغرى 18 درجة

شمال الصعيد: العظمى 29 – الصغرى 17 درجة

جنوب الصعيد: العظمى 35 – الصغرى 20 درجة

