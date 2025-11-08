احذروا .. سقوط أمطار على تلك المناطق خلال ساعات| وإليك درجات الحرارة

كشف الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ ، عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم السبت 8 نوفمبر وحتى يوم 10 نوفمبر ، حيث قال إن الجو مائل للحرارة على أغلب المناطق بالنهار، ومائل للبرودة آخر الليل، وحار على جنوب الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية.

خريطة سقوط الأمطار

وأضاف “فهيم” خلال تصريحات له ، أن هناك فرص الأمطار قليلة جدًا على أغلب المناطق، لكن لسه فيه احتمالية خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، ومناوشات خفيفة جدًا ممكن توصل للدلتا والقاهرة.

تحذيرات عاجلة بشأن حالة الطقس

وحذر “رئيس مركز معلومات تغير المناخ ” من ظهور شبورة مائية فى الصباح الباكر مائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من الترع والمصارف، كما حذر أيضا من تذبذب درجات الحرارة بين النهار والليل

كما نصح بأن الفرق بين حرارة النهار والليل كبير جدًا، مما يسبب برد فلابد من الاهتمم بالملابس المناسبة، وتناول المشروبات الدافية.

حالة الطقس اليوم

وكشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة، اليوم السبت، مشيرة إلى أنه يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الطقس يشهد شبورة مائية من 9:4 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وأكدت في بيانها وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

ولفتت: «تظهرتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق».

درجات الحرارة اليوم السبت



القاهرة: العظمى 37، الصغرى 20

كفر الشيخ: العظمى 26، الصغرى 19

شرم الشيخ: العظمى 32، الصغرى 21

السويس: العظمى 28، الصغرى 19

الإسماعيلية: العظمى 28، الصغرى 19

الزقازيق: العظمى 27، الصغرى 20

الفيوم: العظمى 28، الصغرى 17

الإسكندرية: العظمى 27، الصغرى 18

أسوان: العظمى 34، الصغرى 21