لأول مرة في تاريخ طب الأزهر.. حفل تخرج للطلاب الوافدين بواقع 70 طبيبا من 15 دولة

في أجواء احتفالية مميزة، أُقيم لأول مرة في تاريخ طب الأزهر حفل تخرج موسع للطلاب الوافدين بكلية الطب وعددهم 70 طبيبا، من 15 دولة، وهم (العراق- فلسطين- اليمن- إندونيسيا- سوريا- ليبيا- موريتانيا- أوغندا- نيجيريا- جاميبا- روسيا- أفغانستان-هولندا- النرويج- جزر المالديفن) وذلك في إطار اهتمام الأزهر الشريف برعاية طلابه الوافدين ودعم مسيرتهم العلمية والإنسانية.

وشهد الحفل حضور عدد من قيادات جامعة الأزهر، وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب الطلاب الوافدين وأسرهم، حيث عبّر الحضور عن تقديرهم لما قدمه الطلاب من جهود علمية متميزة خلال سنوات دراستهم، مؤكدين أن خريجي طب الأزهر من الوافدين يمثلون نموذجًا مشرفًا لرسالة الأزهر العالمية.

وأكدت الكلمات التي أُلقيت خلال الحفل من قيادات جامعة الأزهر، أن الأزهر الشريف يولي اهتمامًا بالغًا بالطلاب الوافدين من مختلف دول العالم، ويحرص على توفير بيئة تعليمية تقوم على التميز الأكاديمي والانفتاح الثقافي، بما يسهم في إعداد أطباء مؤهلين يحملون قيم الوسطية والإنسانية في مجتمعاتهم.

وعبَّر الطلاب الوافدون، خلال كلماتهم، عن خالص شكرهم وتقديرهم للأزهر الشريف وقياداته، لما وجدوه من رعاية واهتمام ودعم علمي وإنساني طوال سنوات دراستهم، مؤكدين أن الأزهر لم يكن مجرد مؤسسة تعليمية، بل بيتًا جامعًا احتضنهم وغرس فيهم قيم العلم والوسطية والتعايش، وأن انتماءهم لطب الأزهر سيظل مصدر فخر واعتزاز لهم، حاملين رسالته السامية إلى أوطانهم.

واختُتم الحفل بتكريم الخريجين والتقاط الصور التذكارية، وسط مشاعر من الفخر والاعتزاز بالانتماء إلى الأزهر الشريف، وما يمثله من مكانة علمية عالمية راسخة.