قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البنك المركزي يشرح أسباب تخفيض سعر الفائدة 1%
الجيش السوداني يفتح طريق الشرق لمدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان
محمد صلاح يحتفل بالكريسماس بصورة لبناته في أجواء عائلية
ترامب يشارك في مكالمات تتبع سانتا مع NORAD ويمزج أجواء العيد برسائل سياسية
تشكيل شباب بيراميدز في مواجهة الإسماعيلي بكأس العاصمة
أشرف فايق يكشف حقيقة استغاثة محيى إسماعيل من داخل العناية المركزة |خاص
بعد خفض سعر الفائدة.. الذهب يختتم 2025 بمكاسب تاريخية 70٪
وداعا لـ اسمك القديم.. جوجل تحضر مفاجأة لملايين حسابات Gmail
ضبط أسلحة وذخائر.. سوريا تعلن تفكيك خلية لتنظيم داعـ ش في حلب
أسماء الفائزين لـ حزب الجبهة الوطنية بعد جولة الإعادة للمرحلة الثانية لمجلس النواب 2025
بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن
محمد صلاح ثاني أفضل لاعب في تاريخ ليفربول بعصر البريميرليج خلف جيرارد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

لأول مرة في تاريخ طب الأزهر.. حفل تخرج للطلاب الوافدين بواقع 70 طبيبا من 15 دولة

جانب من حفل التخرج
جانب من حفل التخرج
عبد الرحمن محمد

في أجواء احتفالية مميزة، أُقيم لأول مرة في تاريخ طب الأزهر حفل تخرج موسع للطلاب الوافدين بكلية الطب وعددهم 70 طبيبا، من 15 دولة، وهم (العراق- فلسطين- اليمن- إندونيسيا- سوريا- ليبيا- موريتانيا- أوغندا- نيجيريا- جاميبا- روسيا- أفغانستان-هولندا- النرويج- جزر المالديفن) وذلك في إطار اهتمام الأزهر الشريف برعاية طلابه الوافدين ودعم مسيرتهم العلمية والإنسانية.

وشهد الحفل حضور عدد من قيادات جامعة الأزهر، وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب الطلاب الوافدين وأسرهم، حيث عبّر الحضور عن تقديرهم لما قدمه الطلاب من جهود علمية متميزة خلال سنوات دراستهم، مؤكدين أن خريجي طب الأزهر من الوافدين يمثلون نموذجًا مشرفًا لرسالة الأزهر العالمية.

وأكدت الكلمات التي أُلقيت خلال الحفل من قيادات جامعة الأزهر، أن الأزهر الشريف يولي اهتمامًا بالغًا بالطلاب الوافدين من مختلف دول العالم، ويحرص على توفير بيئة تعليمية تقوم على التميز الأكاديمي والانفتاح الثقافي، بما يسهم في إعداد أطباء مؤهلين يحملون قيم الوسطية والإنسانية في مجتمعاتهم.

وعبَّر الطلاب الوافدون، خلال كلماتهم، عن خالص شكرهم وتقديرهم للأزهر الشريف وقياداته، لما وجدوه من رعاية واهتمام ودعم علمي وإنساني طوال سنوات دراستهم، مؤكدين أن الأزهر لم يكن مجرد مؤسسة تعليمية، بل بيتًا جامعًا احتضنهم وغرس فيهم قيم العلم والوسطية والتعايش، وأن انتماءهم لطب الأزهر سيظل مصدر فخر واعتزاز لهم، حاملين رسالته السامية إلى أوطانهم.

واختُتم الحفل بتكريم الخريجين والتقاط الصور التذكارية، وسط مشاعر من الفخر والاعتزاز بالانتماء إلى الأزهر الشريف، وما يمثله من مكانة علمية عالمية راسخة.

طب الأزهر تاريخ طب الأزهر حفل تخرج للطلاب الوافدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

سعر الذهب

بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

المتهمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

عمال مصر

غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التحرش بالعامل طبقا للقانون

هوت شوكليت

تصدر التريند.. طريقة عمل الهوت شوكليت في البيت بخطوات سهلة وطعم الكافيهات

الحاجة عواطف ووالدها

بتروح تخدمه كل يوم.. أحزان إمبابة بعد وفاة الحاجة عواطف ووالدها أسفل العقار المنهار

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

بالصور

لو بتحب الحلبسة.. اكتشف أضرار الإكثار من الحمص

الحلبسة
الحلبسة
الحلبسة

الأكزيما الوريدية .. أبرز مضاعفات دوالي الساقين وطرق العلاج

الأكزيما الوريدية
الأكزيما الوريدية
الأكزيما الوريدية

الطلاق في ديسمبر 2025 .. 4 حالات انفصال اهتز لها المشهد الفني والاجتماعي

حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥
حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥
حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥

طلاق رسمى بعد انفصال منذ شهور.. صور جمعت بين عمرو أديب و لميس الحديدي

طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب
طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب
طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد