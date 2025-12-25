قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطلاق في ديسمبر 2025 .. 4 حالات انفصال اهتز لها المشهد الفني والاجتماعي
اقتصادية قناة السويس تنفي رسو سفينة تحمل معدات عسكرية وأسلحة بميناء بورسعيد
بعد زواج دام أكثر من 25 عامًا.. طلاق عمرو أديب ولميس الحديدي يثير جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل
وزير التعليم: المعلمون في مصر على أعلى مستوى.. وبيزنس السناتر انخفض لأكثر من 60%
القبض على شخصين تعديا على فتاة من ذوى الهمم داخل مسكنها بالإسكندرية
موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة
كهانة مُحرَّمة.. الأزهر: مشاهدة العرافين على الفضائيات مع عدم تصديقهم «إثم ومعصية»
قطع المياه عن عدد من مناطق محافظة القاهرة.. غدا
محمد شحاتة يسجل أجمل أهداف كأس أمم أفريقيا في المغرب .. ماذا فعل؟
أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس
الداخلية تكشف حقيقة اختطاف فتاة بالبحيرة
عضو بالشيوخ الأمريكي: الدين العام يرتفع 75 ألف دولار كل ثانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بإجمالي 600 متدرب.. الجامع الأزهر يعلن إطلاق الدورة الرابعة لتأهيل الخريجين

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
عبد الرحمن محمد

تعلن الإدارة العامة للجامع الأزهر الشريف، اليوم الخميس، فتح باب التقدم للدورة الرابعة من البرامج التدريبية بـ "مركز إعداد وتطوير معلمي القرآن الكريم بالجامع الأزهر"والتي تستهدف تأهيل خريجي الأزهر الشريف علمياً ومهارياً للعمل بفروع الرواق الأزهري، للمشاركة في أعمال تحفيظ القرآن الكريم بالرواق الأزهري، لضمان وصول رسالة الأزهر الشريف إلى كافة ربوع الجمهورية، وفي إطار الرؤية الشاملة  للأزهر الشريف، لتعزيز دور الرواق الأزهري في نشر الفكر الوسطي وتطوير مهارات أبناء المؤسسة العريقة.

وذلك وفق الضوابط والشروط التالية: 
1- أن يكون المتقدم من خريجي الأزهر الشريف.
2- أن يكون من غير العاملين بالجهاز الإداري للدولة. 
3- أن يقوم المتقدم بدفع الرسوم المقررة لفتح الملف الخاص بالدورة التدريبية.
وسوف يتم الاستعانة بالمتميزين في هذه الدورات للعمل في الرواق الأزهري (بنظام العمل بالساعة).

وأكد الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، أن إطلاق هذه الدورات هو استثمار وطني وديني في عقول خريجي الأزهر، ونحن نسعى لصناعة جيل يجمع بين إتقان علوم القرآن الكريم وبين المهارة التربوية القادرة على التعامل مع الأجيال القادمة.

وأضاف د. فؤاد، أن هذه البرامج تعكس حرص الرواق الأزهري تحت القيادة الحكيمة لفضيلة الإمام الأكبر على تطوير أدوات خريجي جامعة الأزهر، ليكونوا حائط صد ومنارات علمية تنشر الفكر الوسطي وتواجه الأفكار المتطرفة.

من جانبه أوضح الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن هذه الدورات تأتي بهدف رفع الكفاءة المهنية والعلمية للخريجين، حيث نضع نصب أعيننا الوصول بالدارس إلى مرحلة الإتقان التام في الحفظ والأداء، بما يليق بهيبة الجامع الأزهر ومكانته".

وأوضح د. عودة، أننا نستهدف في الدورة الرابعة تدريب600  متدرب من خريجي الأزهر الشريف، يتلقون محاضرات تشمل الجوانب العلمية والتربوية والفكرية التي تتسق مع المنهج الأزهري، لافتًا إلى أنه بعد انتهاء فترة التقديم، ستخضع كافة الطلبات لعملية فحص ومراجعة دقيقة، ليتم تقسيم المتقدمين إلى مجموعات، ووضع الجدول الخاص بالحلقات والمحاضرات.

جدير بالذكر أن مدة الإعلان (١٥) يوماً، تبدأ يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر ٢٠٢٥م، وحتى يوم الخميس الموافق 15 يناير ٢٠٢6م، فعلى الراغبين في الاشتراك، التسجيل عبر الرابط التالي: اضغط هنا 

وتأتي هذه الدورات التدريبية تلبيةً لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بضرورة الاهتمام بتعليم القرآن الكريم ونشر علومه بين الأجيال، وبمتابعة مستمرة من فضيلة أ.د محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وإيمانا منه بأهمية تطوير مهارات الخريجين في شتى العلوم وخاصة القرآن الكريم، وبإشراف أ.د عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، ود. هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، والشيخ إبراهيم حلس، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر، ود. مصطفى شيشي، مدير إدارة شئون الأروقة بالجامع الأزهر الشريف.

الجامع الأزهر تأهيل خريجي الأزهر الدورة الرابعة الرواق الأزهري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

المتهمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

عمال مصر

غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التحرش بالعامل طبقا للقانون

أسعار العملات الأجنبية

وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

هوت شوكليت

تصدر التريند.. طريقة عمل الهوت شوكليت في البيت بخطوات سهلة وطعم الكافيهات

الحاجة عواطف ووالدها

بتروح تخدمه كل يوم.. أحزان إمبابة بعد وفاة الحاجة عواطف ووالدها أسفل العقار المنهار

ترشيحاتنا

ياسمين الخطيب

بفستان أحمر قصير ضيق.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في الكريسماس

البراونيز

من غير دقيق ولا سكر.. طريقة عمل البراونيز صحي للدايت

وجبات دايت

لو عايز تخس .. اعرف إزاي تكون وجبات صحية

بالصور

الطلاق في ديسمبر 2025 .. 4 حالات انفصال اهتز لها المشهد الفني والاجتماعي

حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥
حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥
حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥

طلاق رسمى بعد انفصال منذ شهور.. صور جمعت بين عمرو أديب و لميس الحديدي

طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب
طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب
طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب

حبة من البرتقال.. ماذا تفعل لمريض السكري والقلب؟

حبة من البرتقال.. ماذا تفعل لمريض السكرى والقلب
حبة من البرتقال.. ماذا تفعل لمريض السكرى والقلب
حبة من البرتقال.. ماذا تفعل لمريض السكرى والقلب

بعد إعلان انفصالهما رسميا.. ألبوم صور لـ داليا مصطفى وشريف سلامة

طلاق داليا مصطفى و شريف سلامة
طلاق داليا مصطفى و شريف سلامة
طلاق داليا مصطفى و شريف سلامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد