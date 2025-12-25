قبل اجتماع الفائدة .. سعر الذهب مساء اليوم 25-12-2025

يستمر ثبات سعر الذهب في مصر مع منتصف تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 25-12-2025 وبالتزامن مع اقتراب حسم البنك المركزي لسعر الفائدة خلال الدقائق القليلة المقبلة.

استقرار الذهب

ويشهد سعر الذهب في محلات الصاغة حالة من الترقب بالتوازي مع اقتراب حسم سعر الفائدة من قبل لجنة السياسيات النقدية خلال الدقائق المقبلة.

تحركات الذهب

وتحرك سعر الذهب مع بداية تعاملات مساء اليوم بقيمة وصلت 185 جنيه على الأقل علي اساس أسبوعي ليكسر بذلك هبوطه خلال الأسابيع القلائل الماضية

الذهب يتراجع

وتراجع سعر الذهب في تداولات الاسابيع الأربع السابقة بمقدار 650 جنيه في المتوسط وسط صدمة شهدتها الأسواق المحلية

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر الذهب نحو 5935 جنيه

سعر عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6782 جنيه للبيع و 6822 جنيه للشراء

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5935 جنيه للبيع و 5970 جنيه للشراء

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5087 جنيه للبيع و 5117 جنيه للشراء

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3956 جنيه للبيع و 3980 جنيه للشراء

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 47.48 ألف جنيه للبيع و 47.76 ألف جنيه للشراء

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 4479 دولار للبيع و 4480 دولار للشراء

سعر الذهب في السوق العالمي

تراجعت أسعار الذهب قليلًا 2025، لتلتقط أنفاسها بعد أن تجاوزت حاجز 4,500 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة، بينما قلصت الفضة والبلاتين بعض مكاسبهما عقب موجة صعود قياسية.

انخفض الذهب الفوري بنسبة 0.2% إلى 4,479.38 دولار للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسيًا عند 4,525.18 دولار في وقت سابق.

انخفضت العقود الآجلة للذهب في أميركا لشهر فبراير بنسبة 0.1% عند 4,502.8 دولار.

وقال المحلل الكبير في كيتكو ميتالز جيم وايكوف إن سوق الذهب يشهد بعض عمليات جني الأرباح وتماسكًا فنيًا بعد المستويات القياسية، مضيفًا أن الذهب عادة ما يحقق أداءً جيدًا في بيئة أسعار فائدة منخفضة ويزدهر في فترات عدم اليقين.

يضيف ايكوف: "الهدف الصعودي التالي لسوق الذهب هو 4,600 دولار للأونصة وللفضة 75 دولارًا للأونصة بنهاية العام، والمؤشرات الفنية لا تزال إيجابية".

على الصعيد السياسي، قال الرئيس في اميركا دونالد ترامب الثلاثاء إنه يريد من رئيس الفدرالي القادم أن يخفض أسعار الفائدة إذا كانت الأسواق تؤدي بشكل جيد. البنك المركزي في اميركا خفض الفائدة ثلاث مرات هذا العام، والمتعاملون يتوقعون خفضين إضافيين العام المقبل.