قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البنك المركزي يشرح أسباب تخفيض سعر الفائدة 1%
الجيش السوداني يفتح طريق الشرق لمدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان
محمد صلاح يحتفل بالكريسماس بصورة لبناته في أجواء عائلية
ترامب يشارك في مكالمات تتبع سانتا مع NORAD ويمزج أجواء العيد برسائل سياسية
تشكيل شباب بيراميدز في مواجهة الإسماعيلي بكأس العاصمة
أشرف فايق يكشف حقيقة استغاثة محيى إسماعيل من داخل العناية المركزة |خاص
بعد خفض سعر الفائدة.. الذهب يختتم 2025 بمكاسب تاريخية 70٪
وداعا لـ اسمك القديم.. جوجل تحضر مفاجأة لملايين حسابات Gmail
ضبط أسلحة وذخائر.. سوريا تعلن تفكيك خلية لتنظيم داعـ ش في حلب
أسماء الفائزين لـ حزب الجبهة الوطنية بعد جولة الإعادة للمرحلة الثانية لمجلس النواب 2025
بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن
محمد صلاح ثاني أفضل لاعب في تاريخ ليفربول بعصر البريميرليج خلف جيرارد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

قبل اجتماع الفائدة .. سعر الذهب مساء اليوم 25-12-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

يستمر ثبات سعر الذهب في مصر مع منتصف تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 25-12-2025 وبالتزامن مع اقتراب حسم البنك المركزي لسعر الفائدة خلال الدقائق القليلة المقبلة.

استقرار الذهب

ويشهد سعر الذهب في محلات الصاغة حالة من الترقب بالتوازي مع اقتراب حسم سعر الفائدة من قبل لجنة السياسيات النقدية خلال الدقائق المقبلة.

أسعار الذهب اليوم

تحركات الذهب

وتحرك سعر الذهب مع بداية تعاملات مساء اليوم بقيمة وصلت 185 جنيه على الأقل علي اساس أسبوعي ليكسر بذلك هبوطه خلال الأسابيع القلائل الماضية

الذهب يتراجع 

وتراجع سعر الذهب في تداولات الاسابيع الأربع السابقة بمقدار 650 جنيه في المتوسط وسط صدمة شهدتها الأسواق المحلية

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر الذهب نحو 5935 جنيه 

سعر عيار 24 

وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6782 جنيه للبيع و 6822 جنيه للشراء

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5935 جنيه للبيع و 5970 جنيه للشراء

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5087 جنيه للبيع و 5117 جنيه للشراء

الذهب يواصل خسائره متأثرا بقوة الدولار

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3956 جنيه  للبيع و 3980 جنيه للشراء

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 47.48 ألف جنيه للبيع و 47.76 ألف جنيه للشراء

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 4479 دولار للبيع و 4480 دولار للشراء

للمرة الأولى في تاريخه.. الذهب يتجاوز 4500 دولار للأوقية مدعوما بالتوترات الجيوسياسية

سعر الذهب في السوق العالمي

تراجعت أسعار الذهب قليلًا 2025، لتلتقط أنفاسها بعد أن تجاوزت حاجز 4,500 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة، بينما قلصت الفضة والبلاتين بعض مكاسبهما عقب موجة صعود قياسية. 

انخفض الذهب الفوري بنسبة 0.2% إلى 4,479.38 دولار للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسيًا عند 4,525.18 دولار في وقت سابق. 

انخفضت العقود الآجلة للذهب في أميركا لشهر فبراير بنسبة 0.1% عند 4,502.8 دولار. 

وقال المحلل الكبير في كيتكو ميتالز جيم وايكوف إن سوق الذهب يشهد بعض عمليات جني الأرباح وتماسكًا فنيًا بعد المستويات القياسية، مضيفًا أن الذهب عادة ما يحقق أداءً جيدًا في بيئة أسعار فائدة منخفضة ويزدهر في فترات عدم اليقين. 

يضيف ايكوف: "الهدف الصعودي التالي لسوق الذهب هو 4,600 دولار للأونصة وللفضة 75 دولارًا للأونصة بنهاية العام، والمؤشرات الفنية لا تزال إيجابية". 

على الصعيد السياسي، قال الرئيس في اميركا دونالد ترامب الثلاثاء إنه يريد من رئيس  الفدرالي القادم أن يخفض أسعار الفائدة إذا كانت الأسواق تؤدي بشكل جيد. البنك المركزي في اميركا خفض الفائدة ثلاث مرات هذا العام، والمتعاملون يتوقعون خفضين إضافيين العام المقبل.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيا 24 اليوم سعر عيار 24 اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الجنيه الذهب اليوم سعر جرام الذهب اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

سعر الذهب

بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

المتهمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

عمال مصر

غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التحرش بالعامل طبقا للقانون

هوت شوكليت

تصدر التريند.. طريقة عمل الهوت شوكليت في البيت بخطوات سهلة وطعم الكافيهات

الحاجة عواطف ووالدها

بتروح تخدمه كل يوم.. أحزان إمبابة بعد وفاة الحاجة عواطف ووالدها أسفل العقار المنهار

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

بالصور

لو بتحب الحلبسة.. اكتشف أضرار الإكثار من الحمص

الحلبسة
الحلبسة
الحلبسة

الأكزيما الوريدية .. أبرز مضاعفات دوالي الساقين وطرق العلاج

الأكزيما الوريدية
الأكزيما الوريدية
الأكزيما الوريدية

الطلاق في ديسمبر 2025 .. 4 حالات انفصال اهتز لها المشهد الفني والاجتماعي

حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥
حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥
حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥

طلاق رسمى بعد انفصال منذ شهور.. صور جمعت بين عمرو أديب و لميس الحديدي

طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب
طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب
طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد