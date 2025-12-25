الذهب والفضة والبلاتين تلتقط أنفاسها بعد موجة صعود قياسية

تراجعت أسعار الذهب قليلًا 2025، لتلتقط أنفاسها بعد أن تجاوزت حاجز 4,500 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة، بينما قلصت الفضة والبلاتين بعض مكاسبهما عقب موجة صعود قياسية.

انخفض الذهب الفوري بنسبة 0.2% إلى 4,479.38 دولار للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسيًا عند 4,525.18 دولار في وقت سابق.

انخفضت العقود الآجلة للذهب في أميركا لشهر فبراير بنسبة 0.1% عند 4,502.8 دولار.



وقال المحلل الكبير في كيتكو ميتالز جيم وايكوف إن سوق الذهب يشهد بعض عمليات جني الأرباح وتماسكًا فنيًا بعد المستويات القياسية، مضيفًا أن الذهب عادة ما يحقق أداءً جيدًا في بيئة أسعار فائدة منخفضة ويزدهر في فترات عدم اليقين.

يضيف ايكوف: "الهدف الصعودي التالي لسوق الذهب هو 4,600 دولار للأونصة وللفضة 75 دولارًا للأونصة بنهاية العام، والمؤشرات الفنية لا تزال إيجابية".

على الصعيد السياسي، قال الرئيس في اميركا دونالد ترامب الثلاثاء إنه يريد من رئيس الفدرالي القادم أن يخفض أسعار الفائدة إذا كانت الأسواق تؤدي بشكل جيد. البنك المركزي في اميركا خفض الفائدة ثلاث مرات هذا العام، والمتعاملون يتوقعون خفضين إضافيين العام المقبل.

أداء المعادن

سجلت الفضة أعلى مستوى تاريخي عند 72.70 دولار، وكانت مرتفعة أخيرًا بنسبة 0.7% عند 71.94 دولار للأونصة.

أسعار الفضة قفزت بنسبة 149% منذ بداية العام، متجاوزة مكاسب الذهب التي بلغت أكثر من 70% خلال الفترة نفسها.

أما البلاتين بلغ ذروته عند 2,377.50 دولار قبل أن يقلص مكاسبه ليتراجع بنسبة 2.4% إلى 2,220.44 دولار.

و هبط البلاديوم بأكثر من 9% إلى 1,683.58 دولار للأونصة بعد أن لامس أعلى مستوى له في ثلاث سنوات.

يُستخدم البلاتين والبلاديوم بشكل أساسي في المحولات الحفازة للسيارات لتقليل الانبعاثات، وقد ارتفعا منذ بداية العام بنحو 145% و85% على التوالي، مدفوعين بشح المعروض من المناجم، وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، وتحول بعض المستثمرين من الذهب إلى هذه المعادن.