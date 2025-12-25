قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من أفضل المعلقين.. خالد الغندور يشارك صورته مع علي محمد علي
الوطنية للانتخابات: إبطال 4 لجان فرعية في بلبيس والمنصورة وميت غمر
بدء مؤتمر إعلان نتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
الإحصاء يصدر العدد السادس عشر بعد المائة من الكتاب الإحصائي السنوي 2025
وزير الخارجية: تسيسس صارخ لإدارة السد الأثيوبي أدى إلى غرق بعض المناطق بالسودان
حماس: نثق بقدرة ترامب على تحقيق السلام في قطاع غزة
الحزن يغطي إمبابة بعد وفاة السيدة ليلى وأولادها بالعقار المنهار
منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا.. صراع النقاط والثأر وتفادي الأخطاء في أمم أفريقيا
مازن الغرباوي يلتقي السفير الروسي بالقاهرة لبحث آفاق التعاون المسرحي بين مصر وروسيا
لا مساس بالخدمات الأساسية والوقود.. الحكومة تطمئن المواطنين
بابا نويل يملأ شرم الشيخ بالبهجة بالكريسماس.. يركب جمل ويوزع هدايا على السياح
توسّع الاستهدافات الإسرائيلية من الجنوب إلى شرق لبنان.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب والفضة والبلاتين تلتقط أنفاسها بعد موجة صعود قياسية

ذهب
ذهب
وكالات

تراجعت أسعار الذهب قليلًا 2025، لتلتقط أنفاسها بعد أن تجاوزت حاجز 4,500 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة، بينما قلصت الفضة والبلاتين بعض مكاسبهما عقب موجة صعود قياسية.  

انخفض الذهب الفوري بنسبة 0.2% إلى 4,479.38 دولار للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسيًا عند 4,525.18 دولار في وقت سابق.  

انخفضت العقود الآجلة للذهب في أميركا لشهر فبراير بنسبة 0.1% عند 4,502.8 دولار.  


وقال المحلل الكبير في كيتكو ميتالز جيم وايكوف إن سوق الذهب يشهد بعض عمليات جني الأرباح وتماسكًا فنيًا بعد المستويات القياسية، مضيفًا أن الذهب عادة ما يحقق أداءً جيدًا في بيئة أسعار فائدة منخفضة ويزدهر في فترات عدم اليقين.  

يضيف ايكوف: "الهدف الصعودي التالي لسوق الذهب هو 4,600 دولار للأونصة وللفضة 75 دولارًا للأونصة بنهاية العام، والمؤشرات الفنية لا تزال إيجابية".  

على الصعيد السياسي، قال الرئيس في اميركا دونالد ترامب الثلاثاء إنه يريد من رئيس  الفدرالي القادم أن يخفض أسعار الفائدة إذا كانت الأسواق تؤدي بشكل جيد. البنك المركزي في اميركا خفض الفائدة ثلاث مرات هذا العام، والمتعاملون يتوقعون خفضين إضافيين العام المقبل. 

 أداء المعادن  

سجلت الفضة أعلى مستوى تاريخي عند 72.70 دولار، وكانت مرتفعة أخيرًا بنسبة 0.7% عند 71.94 دولار للأونصة. 

أسعار الفضة قفزت بنسبة 149% منذ بداية العام، متجاوزة مكاسب الذهب التي بلغت أكثر من 70% خلال الفترة نفسها.  

أما البلاتين بلغ ذروته عند 2,377.50 دولار قبل أن يقلص مكاسبه ليتراجع بنسبة 2.4% إلى 2,220.44 دولار.  

و هبط البلاديوم بأكثر من 9% إلى 1,683.58 دولار للأونصة بعد أن لامس أعلى مستوى له في ثلاث سنوات. 

يُستخدم البلاتين والبلاديوم بشكل أساسي في المحولات الحفازة للسيارات لتقليل الانبعاثات، وقد ارتفعا منذ بداية العام بنحو 145% و85% على التوالي، مدفوعين بشح المعروض من المناجم، وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، وتحول بعض المستثمرين من الذهب إلى هذه المعادن.

ذهب سعر اليوم العمله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

دعاء شهر رجب للزواج

دعاء شهر رجب للزواج.. رددي 8 كلمات نبوية يرزقك الله بالزوج الصالح

المتهمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

مفيدة شيحة

الخصوصية خط أحمر.. تعليق ناري من مفيدة شيحة على واقعة الفيشاوي

ارشيفية

في غرفة الدمج.. مدرس عربي يهتك عرض طفل يعاني من تأخر ذهني بالهرم

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات في كأس مصر 2025-2026

ترشيحاتنا

يوسف بلعمري

سر تعطل صفقة انضمام يوسف بلعمري للنادي الأهلي

محمد صبيح

الكيك بوكسينج يعقد دورة للمدربين والحكام والاختبارات والترقي

منتخب مصر

الكاف يعلن حكم مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا

بالصور

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف بمختلف مراكز الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

«القومي للمرأة» بالشرقية يستخرج 25 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان.. صور

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في المنزل بسهولة وطعم مذهل

كيكة البرتقال
كيكة البرتقال
كيكة البرتقال

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026

مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد