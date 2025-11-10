قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إقبال جماهيري لافت في اليوم الأول لانتخابات النواب بالجيزة وأحمد موسى يشيد بجولة محمد أبو العينين الميدانية
اعتبارا من الغد.. أمطار بعدد من المحافظات تزداد بنهاية الأسبوع| الطقس
البترول: تطبيق الحد الأدني للأجور على عمالة المقاول وصرف مستحقاتهم دون نقصان
وزير الخارجية: نعمل على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب للسلام
وزير الخارجية: تقسيم السودان خط أحمر لن نقبله تحت أي ظرف من الظروف
قنصل فرنسا بالإسكندرية : مصر لديها مكانه تاريخية وثقافية وفنية عالمية
وزير الخارجية: منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي وفر منصة مهمة للحوار والتعان
بعد المظاهرات في حُبِّه.. أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين يقف بجانب الناس بجد
أخطاء شائعة تؤدي لسحب بطاقة الفيزا داخل الـATM.. كيف تستعيدها؟
تاريخ من الأكاذيب والتحيز ضد مصر.. أحمد موسى يهاجم بي بي سي
الجولة الانتخابية لمحمد أبو العينين في الجيزة تتحول إلى مظاهرة حب وسط إقبال جماهيري واسع
لوائح كأس العالم للناشئين تحسم مصير منافس مصر في الدور 32
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اعتبارا من الغد.. أمطار بعدد من المحافظات تزداد بنهاية الأسبوع| الطقس

حالة الطقس
حالة الطقس
نورهان خفاجي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا، أجواء خريفية على أغلب الأنحاء، حيث متوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 27 درجة. 

أمطار خفيفة غدا على القاهرة الكبرى

ويشهد الطقس غدا، فرصًا ضعيفة لأمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ومدينتي حلايب وشلاتين كما توجد فرص ضعيفة جداً لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام القادمة وحتى نهاية الأسبوع، تشير إلى أن البلاد ستشهد طقسًا خريفيًا مائلًا للبرودة في الصباح الباكر ومائلًا للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، خاصة جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بينما يكون معتدلًا في أول الليل ومائلًا للبرودة في آخره.

ضباب وشبورة على الطرق صباحا

أوضحت الهيئة أن شبورة مائية كثيفة ستتكوّن في ساعات الصباح (من 4 إلى 9 صباحًا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تؤدي أحيانًا إلى انخفاض الرؤية على بعض الطرق.

كما توقعت الأرصاد سقوط فرصًا لأمطار خفيفة غدا الثلاثاء وبعد غدا الأربعاء 12 نوفمبر على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري (من السلوم إلى العلمين)، على فترات متقطعة.

فرص أمطار متزايدة بنهاية الأسبوع

واعتبارًا من الخميس 13 نوفمبر، تتزايد فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، يصاحبها انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الأيام القادمة، تكون كالتالي:

تتراوح بين 22 و25 درجة مئوية على السواحل الشمالية.

تتراوح بين 25 إلى 27 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

تتراوح بين 25 إلى 34 درجة على جنوب البلاد.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنها تتابع التطورات الجوية أولًا بأول، داعيةً المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية اليومية لتجنب أي تأثيرات ناتجة عن تقلبات الطقس خلال الأيام المقبلة.

الطقس الطقس غدا حالة الطقس هيئة الأرصاد درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان اسماعيل الليثي

نكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة.. وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بمستشفى ملوي بالمنيا

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

اسماعيل الليثي

تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة

سعر الذهب

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يشتعل والجنيه الذهب يقفز 800 جنيه

الوقاية من الحسد

بعد وفاة إسماعيل الليثي.. روشتة نبوية للوقاية من الحسد والعين

سعر الذهب

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 10 نوفمبر.. آخر تحديث

سعر الذهب اليوم

هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 560 جنيها من قيمته

إسماعيل الليثي ونجله رضا وزوجته

وفاة الأبن وخلافات الزوجة.. محطات حزينة في حياة إسماعيل الليثي قبل رحيله

ترشيحاتنا

حزب حماة الوطن

حماة الوطن يؤكد عدم وجود أي تجاوزات خلال اليوم الأول من التصويت في انتخابات مجلس النواب

المهندس محمود عصام

برلماني: معرض الصناعة والنقل يعكس رؤية الدولة لتعميق التصنيع المحلي

أرشيفي

لجان منشأة القناطر تغلق أبوابها أمام الناخبين

بالصور

أول كلب يمتلك سيارة رولز رويس باهظة الثمن

رولز رويس
رولز رويس
رولز رويس

انتخابات مجلس النواب.. إقبال كثيف على لجنة مدرسة محمد كريم بالجيزة

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

بعد طرحها للبيع.. سعر أسرع سيارة في العالم BYD U9

BYD U9
BYD U9
BYD U9

مهرجان القاهرة يحتفي بالنجم خالد النبوي بعرض فيلمي المهاجر والمواطن

خالد النبوي
خالد النبوي
خالد النبوي

فيديو

السيدة

القبض على المتهم بالتعدي على والدته بالضرب في كفر الشيخ

ايمان عبد اللطيف

استمرار الانتخابات.. توافد الناخبين في مدرسة الفاروق في البحر الأعظم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد