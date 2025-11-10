اعتبارا من الغد.. أمطار بعدد من المحافظات تزداد بنهاية الأسبوع| الطقس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا، أجواء خريفية على أغلب الأنحاء، حيث متوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 27 درجة.

أمطار خفيفة غدا على القاهرة الكبرى

ويشهد الطقس غدا، فرصًا ضعيفة لأمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ومدينتي حلايب وشلاتين كما توجد فرص ضعيفة جداً لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام القادمة وحتى نهاية الأسبوع، تشير إلى أن البلاد ستشهد طقسًا خريفيًا مائلًا للبرودة في الصباح الباكر ومائلًا للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، خاصة جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بينما يكون معتدلًا في أول الليل ومائلًا للبرودة في آخره.

ضباب وشبورة على الطرق صباحا

أوضحت الهيئة أن شبورة مائية كثيفة ستتكوّن في ساعات الصباح (من 4 إلى 9 صباحًا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تؤدي أحيانًا إلى انخفاض الرؤية على بعض الطرق.

كما توقعت الأرصاد سقوط فرصًا لأمطار خفيفة غدا الثلاثاء وبعد غدا الأربعاء 12 نوفمبر على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري (من السلوم إلى العلمين)، على فترات متقطعة.

فرص أمطار متزايدة بنهاية الأسبوع

واعتبارًا من الخميس 13 نوفمبر، تتزايد فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، يصاحبها انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الأيام القادمة، تكون كالتالي:

تتراوح بين 22 و25 درجة مئوية على السواحل الشمالية.

تتراوح بين 25 إلى 27 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

تتراوح بين 25 إلى 34 درجة على جنوب البلاد.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنها تتابع التطورات الجوية أولًا بأول، داعيةً المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية اليومية لتجنب أي تأثيرات ناتجة عن تقلبات الطقس خلال الأيام المقبلة.