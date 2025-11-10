قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: نعمل على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب للسلام
وزير الخارجية: تقسيم السودان خط أحمر لن نقبله تحت أي ظرف من الظروف
قنصل فرنسا بالإسكندرية : مصر لديها مكانه تاريخية وثقافية وفنية عالمية
وزير الخارجية: منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي وفر منصة مهمة للحوار والتعان
بعد المظاهرات في حُبِّه.. أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين يقف بجانب الناس بجد
أخطاء شائعة تؤدي لسحب بطاقة الفيزا داخل الـATM.. كيف تستعيدها؟
تاريخ من الأكاذيب والتحيز ضد مصر.. أحمد موسى يهاجم بي بي سي
الجولة الانتخابية لمحمد أبو العينين في الجيزة تتحول إلى مظاهرة حب وسط إقبال جماهيري واسع
لوائح كأس العالم للناشئين تحسم مصير منافس مصر في الدور 32
هل حددت الشريعة قيمة المهر؟.. أمين الإفتاء: هذا ما أوصى به الشرع
دعاية ملكية.. الأميرة كاميلا توثق عشقها لأسرار المتحف الكبير والنيل ..صور
موعد أول أيام شهر رمضان 2026.. العد التنازلي بدأ والروحانيات تقترب
مع انخفاض درجات الحرارة.. المصل واللقاح يحذر المواطنين: بلاش تقبيل للرضع

هاني حسين

حذر الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، من تقبيل الأطفال الرضع خلال الفترة الحالية، تزامنًا مع بدء الانخفاض الحاد والمفاجئ في درجات الحرارة، مؤكدًا أن هذا التوقيت يمثل بيئة خصبة لانتشار الفيروس المخلوي التنفسي.

وأوضح أمجد الحداد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الفيروس المخلوي ينتمي إلى الفيروسات المخاطية، ويظهر سنويًا مع بداية برودة الجو، مشيرًا إلى أنه قد يسبب التهابات رئوية خطيرة لدى بعض الرضع، خصوصًا الذين يعانون من عيوب خلقية في القلب أو الرئة، بينما يمثل دور برد عادي لباقي الفئات، وإن كان يشكل خطرًا على كبار السن أيضًا.

وأضاف أمجد الحداد، أن الفيروس يصيب الجهاز التنفسي ويتسبب في صعوبة في التنفس عند الرضع مقارنة بنزلات البرد العادية، مؤكدًا ضرورة تدفئة الأطفال جيدًا وتجنب تعريضهم لتيارات الهواء البارد أو حضور التجمعات، مشددًا على أن القبلة قد تنقل العديد من الفيروسات إلى الطفل.

وقال استشاري الحساسية والمناعة، : "لو عندك رضيع، احرص على تجنّب القبلات، ولا تصطحبه إلى الحفلات أو الأماكن المزدحمة، فالفيروس ينتقل بسهولة، والوقاية هي الحماية الأولى".

