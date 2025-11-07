هل ينتشر الفيروس المخلوي في مصر .. مستشار الرئيس للصحة يوضح

تداولت بعض المنصات خلال الأيام الماضية أنباء عن انتشار الفيروس المخلوي التنفسي في مصر، إلا أن الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الصحية أوضح أن هذه المعلومات غير دقيقة، مشيرًا إلى استقرار الحالة الصحية العامة وعدم وجود ما يدعو للقلق.

وأشار تاج إلى أن الوضع الصحي مستقر، ولا توجد أي زيادة غير طبيعية أو مقلقة في أعداد الإصابات بالفيروسات التنفسية خلال هذه الفترة.

وقال تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية على قناة الشمس، إن هذا التوقيت من العام يشهد عادة زيادة طبيعية في معدلات الإصابة بالأمراض التنفسية، نتيجة تغير الفصول والانتقال المفاجئ بين الأجواء الدافئة والباردة، وهو أمر متوقع ومعتاد كل عام.

تشابه بين الفيروسات التنفسية.. والإنفلونزا الأوسع انتشارًا

وأوضح مستشار الرئيس أن أكثر من 90% من الفيروسات التنفسية تتشابه في الأعراض، مثل الرشح والعطس والسعال وارتفاع الحرارة، مشيرًا إلى أن فيروس الإنفلونزا العادي يظل هو الأكثر شيوعًا بين هذه الفيروسات، ويضم ما يقرب من 256 نوعًا مختلفًا.

وأكد أنه لا يوجد ما يدعو للذعر أو المبالغة في القلق، لكن في الوقت ذاته يجب احترام هذه الفيروسات والتعامل معها بحذر ومسؤولية، لتجنب المضاعفات أو نقل العدوى للآخرين.

نصائح مهمة للمصابين: الراحة أول علاج

ونصح الدكتور تاج الدين جميع المصابين بأعراض البرد أو الزكام أو الرشح بـالاستراحة في المنزل لمدة يومين إلى ثلاثة أيام، مشددًا على أن هذه الخطوة ضرورية لسببين رئيسيين:

حماية المريض نفسه من المضاعفات التي قد تطرأ نتيجة الإرهاق أو الإهمال في العلاج.

منع نقل العدوى إلى المحيطين به، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أو ضعف المناعة.

وأضاف أن غالبية الحالات بسيطة وتُشفى ذاتيًا دون الحاجة إلى علاج معقد، موضحًا أن الالتزام بالإرشادات الصحية البسيطة كغسل اليدين والتهوية الجيدة كافٍ للوقاية.

لا مؤشرات على وباء جديد

وشدد مستشار الرئيس للشئون الصحية على أنه لا توجد أي مؤشرات تدل على ظهور وباء جديد أو انتشار لفيروس خطير في مصر حاليًا، مؤكدًا أن الوضع الصحي العام تحت السيطرة، وأن الجهات المعنية تتابع المشهد عن كثب.

وقال تاج الدين: "نحن نتابع بدقة جميع التطورات، والوضع مطمئن تمامًا، ولا داعي لأي قلق أو تهويل."