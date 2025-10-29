وحدة علاج اضطرابات النوم التنفسية بمستشفى صدر الزقازيق تستقبل 460 حالة

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدولة المصرية أطلقت العديد من المبادرات الصحية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لرفع كفاءة ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والتي استهدفت كافة الفئات بدءًا من الأطفال وحتى كبار السن، مما أحدث طفرة في الملف الصحي، ليتغير واقع المصريين إلى حياة صحية أفضل ولدعم محور "الإستثمار في صحة الإنسان" في المقام الأول.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن وحدة اضطرابات النوم التنفسية بمستشفى صدر الزقازيق تعتبر من أحدث الوحدات التخصصية النادرة التى تتميز بها محافظة الشرقية وتقدم خدمات تشخيصية لاضطرابات النوم (الإختناق اثناء النوم- الشخير - النعاس المتكرر اثناء النهار) واكتشاف العوامل التى تؤدى لمشاكل النوم مثل (السمنة - فشل عضلة القلب - اضطرابات بوظائف الغدة الدرقية ) مشيراً ان الوحدة أستقبلت منذ إنشائها فى يوليو ٢٠٢١عدد (٤٦٠) حالة وتم تشخيص الأسباب وصرف العلاج اللازم لهم.