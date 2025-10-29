ننشر أماكن شاشات العرض بالشرقية لنقل فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير

أعلن المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية الإنتهاء من تجهيز عدد من الميادين والساحات العامة ومراكز وأندية الشباب بنطاق المحافظة بشاشات عرض كبرى لنقل فعاليات البث المباشر لمراسم افتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت المقبل الموافق الأول من نوفمبر ٢٠٢٥، وذلك على مدار اليوم بما يتيح للمواطنين متابعة الحدث في أجواء احتفالية تعكس الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية.

وأكد المحافظ أن هذا الإفتتاح يمثل حدثًا عالميًا يفتخر به كل مصري، إذ يجسد حرص القيادة السياسية على صون الهوية المصرية وتعزيز الإنتماء الوطني من خلال الثقافة والتاريخ والفن، موجّهًا الأجهزة التنفيذية بتكثيف الجهود المتواصلة لإستكمال التجهيزات اللوجستية ورفع كفاءة الشوارع والميادين المحيطة بمواقع العرض لتليق بالمناسبة التاريخية العظيمة.

وأوضح محافظ الشرقية أنه تم تحديد مواقع شاشات العرض في الشوارع و الميادين الرئيسية بعدد من المراكز والمدن والأحياء على النحو التالي.. حي أول الزقازيق: شارع الجلاء أمام ميدان طلعت حرب، وحي ثانٍ الزقازيق: منطقة فلل الجامعة – أمام قصر ثقافة الزقازيق بشارع المحافظة، ومركز منيا القمح: ميدان المنسي تقاطع شارع سعد زغلول وشارع وجيه أباظة، وكفر صقر: مركز التنمية الشبابية بالمدينة

أشار المحافظ إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يعد عرسًا وطنيًا يعكس مكانة مصر وريادتها الحضارية على مستوى العالم، والذي يحمل العديد من الرسائل التي تهدف إلى تحفيز المواطنين على الفخر بالإنجازات الوطنية، وتعزيز روح الانتماء، وتشجيعهم على المشاركة والتفاعل الإيجابي مع الجهود المبذولة لإبراز الصورة الحضارية لمصر أمام العالم، اعتزازًا بتاريخها العريق.

جدير بالذكر، أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإتاحة الفرصة أمام المواطنين في مختلف المحافظات لمتابعة فعاليات هذا الحدث التاريخي العالمي الذي يعيد إحياء ذاكرة الإنسانية ويبرز عظمة الحضارة المصرية القديمة أمام العالم أجمع.