رئيس الوزراء يشارك في افتتاح المؤتمر الدولي الـ 25 للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة
مسؤول إسرائيلي: المفاوضات مع دمشق مستمرة.. وتل أبيب لا تقف خلف حكمت الهجري
انطلاق بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة بمشاركة 15 دولة
من عظمة الفراعنة إلى ذكاء المستقبل.. المتحف المصري الكبير يعكس عبقرية مصر الحديثة
الهلال الأحمر الفلسطيني: قصف قرب مستشفى الشفاء يعرقل جهود إنقاذ الحياة في غزة
أنجولا تشيد بمشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية
كامل الوزير: الرئيس السيسي وجه بدعم العلاقات الثنائية بين مصر وأنجولا
فى ذكراه الأولى.. قصة زواج حسن يوسف من شمس البارودي وعلاقته بالشعراوي
غارات الاحتلال تستهدف جميع محافظات قطاع غزة
ماذا قال قيادات جامعة القاهرة عن افتتاح المتحف المصري الكبير.. فيديو
نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس
حدث ينتظره العالم.. تفاصيل إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر المقبل
محافظات

وكيل صحة الشرقية يجتمع بمديري المستشفيات لتقييم الموقف المالي وتحسين الخدمات

وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية
محمد الطحاوي

عقد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية اجتماعاً موسعاً بمديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، والمدير المالي والإداري بكل مستشفى، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام مديرية الشئون الصحية بالشرقية.

وحضر الاجتماع الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل المديرية، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، وإبراهيم عابد مدير عام الشئون المالية والإدارية، والدكتور صبحي الخوانكي مساعد مدير عام الطب العلاجي، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات بالمديرية.

وتناول الاجتماع تقييم الموقف المالي والإيرادات والمصروفات بالمستشفيات، وتصنيفها طبقاً لمستوى الإيرادات والمصروفات، مع إحكام الرقابة على الصرف وترشيد الإنفاق، وضمان توجيه الموارد المالية بالصورة المثلى.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية على المتابعة المستمرة لتوفير مستلزمات العمليات والصيانة الدورية، وشراء الأدوية، وصرف مستحقات الأطباء المتعاقدين من الحسابات الخاصة بالمستشفيات.

كما ناقش الدكتور أحمد البيلي مع مديري المستشفيات خطة رفع مؤشرات أداء العمليات الجراحية وخاصة جراحات العظام والجراحات ذات المستوى الثالث، ورفع كفاءة أداء وتقييم أعمال مكافحة العدوى بالمستشفيات، ومتابعة تطبيق كافة السياسات والمعايير، مع رفع مؤشرات أداء أقسام المعامل والأشعة، والتأكيد على كفاءة ودقة الفحوصات الطبية وجودة النتائج بها، موجهاً بضرورة عمل الدعاية اللازمة والتسويق للخدمات الطبية المستحدثة بكل مستشفى لزيادة الإقبال عليها من المواطنين.

كما أكد وكيل الوزارة على أهمية المتابعة المستمرة للأقسام الطبية، خاصة الأقسام الحرجة، وتفعيل دور رؤساء الأقسام في المتابعة اليومية لتوفير المستلزمات والأرصدة والأدوية، وضمان انتظام سير العمل داخل جميع الأقسام الطبية، كما تم مناقشة تفعيل الاستعانة بأطباء النساء والتوليد وبعض التخصصات الطبية الأخرى من المستشفيات للعمل بوحدات الرعاية الأولية، في إطار تعظيم الاستفادة من الكوادر الطبية المتاحة، مع التأكيد على استمرار التدريب والتعليم الطبي المستمر للأطباء على خدمات تنظيم الأسرة، ورفع مؤشرات أداء غرف المشورة الخاصة بتنظيم الأسرة.

وناقش «البيلي» خلال الاجتماع تقارير المرور الإشرافية على المستشفيات، وعرض مؤشرات الأداء والنتائج لكل مستشفى على حدة، مع الوقوف على الإيجابيات والسلبيات ووضع الحلول العملية المناسبة لتلافي أي سلبيات، موجهاً بمتابعة تنفيذ خطط تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية بالأقسام المختلفة، ومتابعة معدلات التنفيذ للمشروعات الجارية والمستحدثة.

وأكد في ختام الاجتماع أن الهدف الأساسي هو تحقيق انضباط المنظومة الصحية بالمحافظة، وضمان تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

الصحة وزارة الصحة بالشرقية مديرية الشئون الصحية

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاعه.. سعر الذهب الآن في مصر

الضحايا

تفريغ كاميرات مستشفى قصر العيني والاستعلام عن دخول ضحية جريمة الهرم

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

محمد سامي ومي عمر

ضربت واحد في أسبانيا.. المخرج محمد سامي يروي تفاصيل أزمة ابنته الصحية ومُعاكسة زوجته

المتحف المصري الكبير

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

طارق النبراوي نقيب المهندسين

المهندسين تتقدم بشكوى ضد 27 مرشحا بانتخابات مجلس النواب غدا

الدولار

عقب التراجع.. أسعار الدولار اليوم الأربعاء 28-10-2025

لقاء وزير الصحة بالوفد الصيني

وزير الصحة: الدولة تتوجه نحو التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للمستشفيات

المتحف المصري الكبير

رئيس معهد التخطيط: المتحف الكبير تأكيد لقوة مصر الناعمة ومكانتها الحضارية

ميليسا

دول الكاريبي تتأهب لإعصار ميليسا.. توقعات بفيضانات مدمرة

رئيس فورد يتحدى ترامب: السيارات الكهربائية ستستمر دون أموالك

انفجار محركات جنرال موتورز دون سابق إنذار يضع الشركة في مأزق

طريقة عمل وجبات دايت لذيذة

نشرة المرأة والمنوعات | الحمل فوق الثلاثي حالة نادرة يناقشها مسلسل محمد سلام.. وهذه مخاطر قضم الأظافر على القلب

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

