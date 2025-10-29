وكيل صحة الشرقية يجتمع بمديري المستشفيات لتقييم الموقف المالي وتحسين الخدمات

عقد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية اجتماعاً موسعاً بمديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، والمدير المالي والإداري بكل مستشفى، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام مديرية الشئون الصحية بالشرقية.

وحضر الاجتماع الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل المديرية، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، وإبراهيم عابد مدير عام الشئون المالية والإدارية، والدكتور صبحي الخوانكي مساعد مدير عام الطب العلاجي، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات بالمديرية.

وتناول الاجتماع تقييم الموقف المالي والإيرادات والمصروفات بالمستشفيات، وتصنيفها طبقاً لمستوى الإيرادات والمصروفات، مع إحكام الرقابة على الصرف وترشيد الإنفاق، وضمان توجيه الموارد المالية بالصورة المثلى.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية على المتابعة المستمرة لتوفير مستلزمات العمليات والصيانة الدورية، وشراء الأدوية، وصرف مستحقات الأطباء المتعاقدين من الحسابات الخاصة بالمستشفيات.

كما ناقش الدكتور أحمد البيلي مع مديري المستشفيات خطة رفع مؤشرات أداء العمليات الجراحية وخاصة جراحات العظام والجراحات ذات المستوى الثالث، ورفع كفاءة أداء وتقييم أعمال مكافحة العدوى بالمستشفيات، ومتابعة تطبيق كافة السياسات والمعايير، مع رفع مؤشرات أداء أقسام المعامل والأشعة، والتأكيد على كفاءة ودقة الفحوصات الطبية وجودة النتائج بها، موجهاً بضرورة عمل الدعاية اللازمة والتسويق للخدمات الطبية المستحدثة بكل مستشفى لزيادة الإقبال عليها من المواطنين.

كما أكد وكيل الوزارة على أهمية المتابعة المستمرة للأقسام الطبية، خاصة الأقسام الحرجة، وتفعيل دور رؤساء الأقسام في المتابعة اليومية لتوفير المستلزمات والأرصدة والأدوية، وضمان انتظام سير العمل داخل جميع الأقسام الطبية، كما تم مناقشة تفعيل الاستعانة بأطباء النساء والتوليد وبعض التخصصات الطبية الأخرى من المستشفيات للعمل بوحدات الرعاية الأولية، في إطار تعظيم الاستفادة من الكوادر الطبية المتاحة، مع التأكيد على استمرار التدريب والتعليم الطبي المستمر للأطباء على خدمات تنظيم الأسرة، ورفع مؤشرات أداء غرف المشورة الخاصة بتنظيم الأسرة.

وناقش «البيلي» خلال الاجتماع تقارير المرور الإشرافية على المستشفيات، وعرض مؤشرات الأداء والنتائج لكل مستشفى على حدة، مع الوقوف على الإيجابيات والسلبيات ووضع الحلول العملية المناسبة لتلافي أي سلبيات، موجهاً بمتابعة تنفيذ خطط تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية بالأقسام المختلفة، ومتابعة معدلات التنفيذ للمشروعات الجارية والمستحدثة.

وأكد في ختام الاجتماع أن الهدف الأساسي هو تحقيق انضباط المنظومة الصحية بالمحافظة، وضمان تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.