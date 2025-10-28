شاشات عرض بمراكز وأندية الشباب بالشرقية لنقل البث المباشر لفاعليات افتتاح المتحف المصري الكبير

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إذاعة فعاليات البث المباشر لافتتاح المتحف المصري الكبير والمقرر افتتاحه يوم السبت القادم الموافق ١ نوفمبر ٢٠٢٥ وذلك من خلال شاشات عرض بمراكز واندية الشباب بنطاق المحافظة مؤكدًا أن الحدث يمثل إنجازاً تاريخياً يعكس الحضارة المصرية أمام العالم ويعد نقطة تحول تاريخية في تعزيز الهوية الثقافية.

وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وجه الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة مديرى مراكز الشباب والأندية الرياضية و الإدارات المختصة بالمديرية بتوفير أماكن مخصصة داخل المراكز والأندية الرياضية لوضع شاشات عرض لنقل فعاليات البث المباشر لافتتاح المتحف المصري الكبير وكذلك دعوة الشباب والأعضاء من مختلف الأعمار وحثهم للمشاركة في متابعة هذا الحدث التاريخي الهام، والذي يُعد مصدر فخر واعتزاز لكل المصريين ويعكس عظمة الحضارة المصرية وتاريخها العريق.

أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة إلي أن المديرية بكامل هيئاتها تعمل على تفعيل خطة وزارة الشباب والرياضة في تعزيز الوعي الوطني والإنتماء لدى الشباب، بما يسهم في ترسيخ قيم الولاء والانتماء والفخر بتاريخ الوطن العظيم.