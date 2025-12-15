فصل الكهرباء عن هذه القرى والمناطق بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، اليوم، فصل الكهرباء غدًا الثلاثاء، عن عدد من القرى والمناطق في محافظة كفر الشيخ لإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة.

وذكرت الشركة، خلال بيان لها، أن المناطق المتأثرة بفصل الكهرباء هي: متبول وتوابعها، والكنيسة والقرديحي، السحماوي وتوابعها، السبايعة، السعادة والروضة، مجلس قروي الضبعة، المرور، البدائية وتوابعها، العلامية وتوابعها.

وأشارت الشركة إلى بدء فصل الكهرباء عن هذه المناطق ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا.

وفي سياق متصل، سيتم فصل الكهرباء غدًا عن قرى شباس الملح وتوابعها، الصوامع وسد خميس، وتوابعها والملاحة وتوابعها، والقصابي وتوابعها وأبو غنيمة وتوابعها والسخاوي وتوابعها، الغنايمة وتوابعها، مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومحطة طلمبات 11 ابتداء من الساعة السابعة صباحًا حتى التاسعة صباحًا.