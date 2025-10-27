تنفيذي الشرقية يكلف بالاستعداد لاستقبال فصل الشتاء ومتابعة سير العمل بالمواقف العمومية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة وضعت خطة لمواجهة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار خلال فصل الشتاء وذلك بإنشاء خطوط لتصريف مياه الأمطار بالأماكن التي تشهد تجمعات كبيرة للمياه خاصة الأنفاق ومنازل ومطالع الكباري وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لصفايات الأمطار ورفع الأتربة منها وتسليك بالوعات الصرف الصحي ومطابق غرف الصرف بالشوارع الرئيسية والجانبية وخاصة الأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار حتى لا تتسبب في إعاقة حركة السيارات والمواطنين.

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذى بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ،واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ،ومحمد كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة ومدير إدارة الحماية المدنية ووكيل ادارة المرور وممثلاً عن الأوقاف والكنيسة ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات ، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ، ومديري الإدارات العامة والنوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وجه محافظ الشرقية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع رئيس قطاعات الكهرباء للمرور على جميع الأنفاق ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي بنطاق المحافظة للتأكد من كفاءة عمل الطلمبات والغواطس ووجود مصدر بديل للكهرباء مع إجراء أعمال تطهير وصيانة شبكات وخطوط انحدار الصرف الصحي بمختلف المراكز والمدن والأحياء لرفع كفاءتها والحفاظ على استمرارية الخدمة وكذلك لمواجهة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار المحتمل خلال فصل الشتاء ومنع تراكم مياه الأمطار بالشوارع تجنباً لإغلاقها وحدوث تكدسات مرورية بها.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مدير الإدارة العامة للمواقف للمرور على المواقف والتأكد من إلتزام السائقين بخطوط السير الممنوحة لهم وعدم وجود تكدسات من الركاب مع إلزام سائقي سيارات السرفيس بوضع ملصق موضح به خطوط السير وتعريفة الركوب المقررة.

كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمراجعة التعاقدات المبرمة مع المتعهدين بجمع القمامة المنزلية من القرى والتأكد من نقلها إلى المقالب العمومية مع تخصيص أرقام ثابتة للتعامل مع شكاوي المواطنين الخاصة بالجمع المنزلي وإتخاذ الإجراءات القانونية في حالة التقصير أو المخالفة.