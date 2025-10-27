الشباب والرياضة بالشرقية تنفذ فعاليات برنامج مشواري لأعضاء مراكز شباب منيا القمح والحسينية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالشباب بإعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن وتنمية واستغلال طاقاتهم وأفكارهم الطموحة والبنًاءة نحو مستقبل أفضل لهم وللأجيال المقبلة بالإضافة لتأهيلهم لدخول سوق العمل من خلال إقامة مشروعات خاصة بهم تدر عليهم دخلا ليحيواً حياة كريمة.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى استمرار الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالوزارة بالتعاون مع الإدارة العامة للشباب بالمديرية في تنفيذ فعاليات برنامج مشواري لتنمية المهارات الحياتية للنشء والذي يستهدف المرحلة السنية من 10- 14 عام وذلك بمركزي منيا القمح والحسينية.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن برنامج مشواري والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة اليونسيف يهدف إلى تمكين الشباب والفتيات من أجل مستقبل أفضل لهم ويتيح حصول النشء والشباب على المهارات الحياتية من خلال إكسابهم مهارات وخبرات تؤهلهم لسوق العمل وإقامة مشروعات خاصه بهم.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن فعاليات البرنامج تم تنفيذها من خلال المدرب عبد الحليم محمد، والمدربة شيماء مهدي وتضمنت التدريب علي مجموعة من المهارات الحياتيه ومن بينها ( التعرف على الذات وتحديد نقاط القوة والضعف – تنمية مهارات التواصل الفعال والعمل الجماعي – مهارات التخطيط الشخصي وإدارة الوقت – اتخاذ القرار وحل المشكلات -الاستعداد لسوق العمل وبناء السيرة الذاتية)